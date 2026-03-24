Корупционен скандал заради уреждане на мачове и залагания разтресе чешкия футбол

  • 24 март 2026 | 16:25
Чешката полиция е задържала няколко десетки лица, заподозрени в уреждане на мачове, съобщават местните медии, позовавайки се на правоохранителните органи. Футболната асоциация на страната установи 47 случая на предполагаемо подкупване и уреждане на мачове.

Според разследващите, арестуваните може да са повлияли на резултатите от мачовете, за да се възползват от залози в букмейкъри. Полицията разследва мачове от националната първа лига, както и младежки състезания.

Операцията се провежда предимно в източната част на страната - Моравия. Сред арестуваните са футболни служители, съдии и настоящи играчи.

Разследването, в което участват Европол и Интерпол, е инициирано от Чешката футболна асоциация. Давид Трунда, ръководител на организацията, го нарече най-голямата антикорупционна операция в историята на чешкия футбол. Служителите на реда продължават претърсванията и разпитите. Очаква се скоро да бъдат повдигнати обвинения.

Главният прокурор на Чехия Радим Драгуун потвърди, че националните и регионалните полицейски власти извършват претърсвания на имоти и разпитват лица във връзка със случая. Той заяви, че разследването е съсредоточено върху предполагаема „корупция и измамно поведение във връзка със залагания на спортни мачове“.

Разследването в Чехия идва дни преди решителния плейоф на националния отбор срещу Ейре. Иначе през ноември Турската футболна федерация (TFF) забрани на 102 играчи да играят в двете най-високи дивизии на страната като част от разследване за залагания. Федерацията отстрани 149 длъжностни лица на мачове след предполагаемо участие в скандал със залагания през октомври. През декември пък Футболна асоциация на Австралия наложи забрани до седем години на четирима играчи за нарушения, свързани с уреждане на мачове.

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Винисиус не е пропуснал да се заяде и със сина на Симеоне по време на мадридското дерби

Винисиус не е пропуснал да се заяде и със сина на Симеоне по време на мадридското дерби

  • 24 март 2026 | 11:12
  • 7083
  • 13
Завърза се сериозен спор между ПСЖ и Ланс във Франция, решението ще е на местната федерация

Завърза се сериозен спор между ПСЖ и Ланс във Франция, решението ще е на местната федерация

  • 24 март 2026 | 10:52
  • 1981
  • 0
Рома може да изпусне турски национал без пари

Рома може да изпусне турски национал без пари

  • 24 март 2026 | 10:17
  • 2171
  • 0
Суперкомпютър предвиди: Тотнъм все пак ще се спаси, Уест Хам ще изпадне, а Груев и Лийдс ще ни радват отново в Премиър лийг

Суперкомпютър предвиди: Тотнъм все пак ще се спаси, Уест Хам ще изпадне, а Груев и Лийдс ще ни радват отново в Премиър лийг

  • 24 март 2026 | 09:42
  • 6687
  • 12
Интер се прицели в халф на Челси

Интер се прицели в халф на Челси

  • 24 март 2026 | 07:53
  • 1940
  • 1
Роберто Де Дзерби е готов да поеме Тотнъм, ако клубът не изпадне

Роберто Де Дзерби е готов да поеме Тотнъм, ако клубът не изпадне

  • 24 март 2026 | 07:28
  • 2699
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Георги Костадинов: Мисля за отказване, но сега целият ми фокус е върху нашата крайна цел

Георги Костадинов: Мисля за отказване, но сега целият ми фокус е върху нашата крайна цел

  • 24 март 2026 | 12:22
  • 12660
  • 40
ЦСКА назначи нов главен методист

ЦСКА назначи нов главен методист

  • 24 март 2026 | 13:40
  • 8408
  • 8
Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

  • 24 март 2026 | 11:09
  • 23898
  • 21
Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

  • 24 март 2026 | 09:54
  • 12147
  • 13
Бала: Много съм щастлив в Левски, като свърши първенството, ще видим каква ще е съдбата ми

Бала: Много съм щастлив в Левски, като свърши първенството, ще видим каква ще е съдбата ми

  • 24 март 2026 | 12:39
  • 5383
  • 6
Огромна порция страхотни двубои ни очакват в поредния кръг на Евролигата

Огромна порция страхотни двубои ни очакват в поредния кръг на Евролигата

  • 24 март 2026 | 07:38
  • 6064
  • 0