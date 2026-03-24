Корупционен скандал заради уреждане на мачове и залагания разтресе чешкия футбол

Чешката полиция е задържала няколко десетки лица, заподозрени в уреждане на мачове, съобщават местните медии, позовавайки се на правоохранителните органи. Футболната асоциация на страната установи 47 случая на предполагаемо подкупване и уреждане на мачове.
Според разследващите, арестуваните може да са повлияли на резултатите от мачовете, за да се възползват от залози в букмейкъри. Полицията разследва мачове от националната първа лига, както и младежки състезания.
Операцията се провежда предимно в източната част на страната - Моравия. Сред арестуваните са футболни служители, съдии и настоящи играчи.
Разследването, в което участват Европол и Интерпол, е инициирано от Чешката футболна асоциация. Давид Трунда, ръководител на организацията, го нарече най-голямата антикорупционна операция в историята на чешкия футбол. Служителите на реда продължават претърсванията и разпитите. Очаква се скоро да бъдат повдигнати обвинения.
Главният прокурор на Чехия Радим Драгуун потвърди, че националните и регионалните полицейски власти извършват претърсвания на имоти и разпитват лица във връзка със случая. Той заяви, че разследването е съсредоточено върху предполагаема „корупция и измамно поведение във връзка със залагания на спортни мачове“.
Разследването в Чехия идва дни преди решителния плейоф на националния отбор срещу Ейре. Иначе през ноември Турската футболна федерация (TFF) забрани на 102 играчи да играят в двете най-високи дивизии на страната като част от разследване за залагания. Федерацията отстрани 149 длъжностни лица на мачове след предполагаемо участие в скандал със залагания през октомври. През декември пък Футболна асоциация на Австралия наложи забрани до седем години на четирима играчи за нарушения, свързани с уреждане на мачове.
