Корупционен скандал заради уреждане на мачове и залагания разтресе чешкия футбол

Чешката полиция е задържала няколко десетки лица, заподозрени в уреждане на мачове, съобщават местните медии, позовавайки се на правоохранителните органи. Футболната асоциация на страната установи 47 случая на предполагаемо подкупване и уреждане на мачове.

Според разследващите, арестуваните може да са повлияли на резултатите от мачовете, за да се възползват от залози в букмейкъри. Полицията разследва мачове от националната първа лига, както и младежки състезания.

Czech Republic police have opened a criminal investigation after the country’s football association identified 47 cases of suspected bribery and match-fixing.



The Czech FA (FACR) announced on Tuesday that the disciplinary proceedings had started against clubs, officials,… pic.twitter.com/NoTI5ea0W9 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 24, 2026

Операцията се провежда предимно в източната част на страната - Моравия. Сред арестуваните са футболни служители, съдии и настоящи играчи.

Разследването, в което участват Европол и Интерпол, е инициирано от Чешката футболна асоциация. Давид Трунда, ръководител на организацията, го нарече най-голямата антикорупционна операция в историята на чешкия футбол. Служителите на реда продължават претърсванията и разпитите. Очаква се скоро да бъдат повдигнати обвинения.

Etická komise FAČR zahájila 47 disciplinárních řízení, a to především pro podezření ze spáchání disciplinárních přečinů úplatkářství a match fixingu: https://t.co/2DEXWzrYF1 — FAČR (@FACR_Asociace) March 24, 2026

Главният прокурор на Чехия Радим Драгуун потвърди, че националните и регионалните полицейски власти извършват претърсвания на имоти и разпитват лица във връзка със случая. Той заяви, че разследването е съсредоточено върху предполагаема „корупция и измамно поведение във връзка със залагания на спортни мачове“.

Разследването в Чехия идва дни преди решителния плейоф на националния отбор срещу Ейре. Иначе през ноември Турската футболна федерация (TFF) забрани на 102 играчи да играят в двете най-високи дивизии на страната като част от разследване за залагания. Федерацията отстрани 149 длъжностни лица на мачове след предполагаемо участие в скандал със залагания през октомври. През декември пък Футболна асоциация на Австралия наложи забрани до седем години на четирима играчи за нарушения, свързани с уреждане на мачове.

Снимки: Imago