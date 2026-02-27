Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фенербахче
  3. Футболист на Фенербахче е изправен пред 17 години затвор за незаконни залагания

Футболист на Фенербахче е изправен пред 17 години затвор за незаконни залагания

  • 27 фев 2026 | 22:27
  • 121
  • 0
Футболист на Фенербахче е изправен пред 17 години затвор за незаконни залагания

Капитанът на Фенербахче Мерт Хакан Яндаш и футболистът на Галатасарай Метехан Балтаджъ са обвинени по дело за незаконни футболни залози, съобщава вестник „Сабах“. Яндаш е изправен пред 17 години затвор, а Балтаджъ - до 13 години.

В Турция разследват и мача между Фенербахче и Щутгарт за незаконни залагания
В Турция разследват и мача между Фенербахче и Щутгарт за незаконни залагания

Разследващите са установили, че играчът на Галатасарай е заложил на мач срещу Ризеспор през март 2021 г. и на мач срещу Гьозтепе през април същата година. Балтаджъ не е бил в стартовия състав на отбора си за тези мачове, а е бил резерва. Той е направил залозите като обикновен потребител, без да разкрива на букмейкърите, че е професионален футболист.

Задържаха футболисти на Фенербахче и Галатасарай за незаконни залагания
Задържаха футболисти на Фенербахче и Галатасарай за незаконни залагания

През есента на 2025 г. ръководителят на Турската футболна федерация Ибрахим Хаджиоманоглу обяви отстраняването на 149 съдии за залози на футболни мачове. По-късно беше разкрито, че 1024 играчи също са заподозрени в залагания.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Мартин Минчев прекъсна головата си суша

Мартин Минчев прекъсна головата си суша

  • 27 фев 2026 | 21:45
  • 1033
  • 0
Дебютният гол на Чорбаджийски поведе Херманщат към важна победа

Дебютният гол на Чорбаджийски поведе Херманщат към важна победа

  • 27 фев 2026 | 21:17
  • 1822
  • 0
ПСЖ ще бъде без Дембеле и за мача с Льо Авър

ПСЖ ще бъде без Дембеле и за мача с Льо Авър

  • 27 фев 2026 | 19:32
  • 274
  • 0
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за мача между Лийдс и Манчестър Сити

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за мача между Лийдс и Манчестър Сити

  • 27 фев 2026 | 18:45
  • 2445
  • 1
Чилаверт нападна и Куртоа: Този, който открадна гаджето на Де Бройне ли?

Чилаверт нападна и Куртоа: Този, който открадна гаджето на Де Бройне ли?

  • 27 фев 2026 | 17:54
  • 1813
  • 4
Артета: Предишните мачове с Челси не са от значение

Артета: Предишните мачове с Челси не са от значение

  • 27 фев 2026 | 17:22
  • 6321
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 задълбочи кризата в Славия и отново подгони Левски

ЦСКА 1948 задълбочи кризата в Славия и отново подгони Левски

  • 27 фев 2026 | 19:41
  • 27301
  • 102
"Лъвовете" не успяват да притеснят Норвегия, контузия в състава на България

"Лъвовете" не успяват да притеснят Норвегия, контузия в състава на България

  • 27 фев 2026 | 22:22
  • 6242
  • 14
Монтана и Ботев приспаха всички фенове на футбола

Монтана и Ботев приспаха всички фенове на футбола

  • 27 фев 2026 | 17:12
  • 32653
  • 41
Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

  • 27 фев 2026 | 14:39
  • 42940
  • 54
Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

  • 27 фев 2026 | 13:00
  • 60728
  • 145
Изцяло италиански сблъсък в осминафиналите на Лига Европа, Астън Вила ще пътува до Франция

Изцяло италиански сблъсък в осминафиналите на Лига Европа, Астън Вила ще пътува до Франция

  • 27 фев 2026 | 14:20
  • 30336
  • 5