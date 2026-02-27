Футболист на Фенербахче е изправен пред 17 години затвор за незаконни залагания

Капитанът на Фенербахче Мерт Хакан Яндаш и футболистът на Галатасарай Метехан Балтаджъ са обвинени по дело за незаконни футболни залози, съобщава вестник „Сабах“. Яндаш е изправен пред 17 години затвор, а Балтаджъ - до 13 години.

Разследващите са установили, че играчът на Галатасарай е заложил на мач срещу Ризеспор през март 2021 г. и на мач срещу Гьозтепе през април същата година. Балтаджъ не е бил в стартовия състав на отбора си за тези мачове, а е бил резерва. Той е направил залозите като обикновен потребител, без да разкрива на букмейкърите, че е професионален футболист.

През есента на 2025 г. ръководителят на Турската футболна федерация Ибрахим Хаджиоманоглу обяви отстраняването на 149 съдии за залози на футболни мачове. По-късно беше разкрито, че 1024 играчи също са заподозрени в залагания.