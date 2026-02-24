Опитен ветеран се завръща в състава на Чехия за плейофите за Мондиал 2026

Дългогодишният капитан на националния отбор на Чехия по футбол Владимир Дарида ще се завърне в състава за предстоящите плейофи за класиране на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико това лято. 35-годишният Дарида напусна тима след края на Евро 2022, на което чехите играха четвъртфинали. Помолен от новия старши треньор Мирослав Коубек и генералния мениджър на Чешката футболна асоциация Павел Недвед да се завърне в тима, Дарида реши да приеме, съобщават чешките медии.

В момента полузащитникът играе за тима на Храдец Кралове в родината си. За националния отбор той има 76 мача и осем гола между 2012 и 2021 година. В кариерата си Дарида е играл още за Фрайбург, Херта Берлин и Арис Солун. В плейофите за световното първенство Чехия ще приеме Ирландия на 26 март. Победителят от този мач след това ще бъде домакин на победителя от двойката между Дания и Република Северна Македония. Спечелилият този мач ще играе в група "А" на световното първенство, в която са още Мексико, ЮАР и Южна Корея.

Снимки: Gettyimages