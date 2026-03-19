  Ейре
  Селекционерът на Ейре удължи договора си седмица преди решителните плейофи

Селекционерът на Ейре удължи договора си седмица преди решителните плейофи

  • 19 март 2026 | 19:38
Селекционерът на Ейре Хеймир Халгримсон подписа нов договор с централата на страната (ФАИ) точно преди началото на плейофите за място на Мондиал 2026. Договорът на исландския специалист е до края на Европейското първенство през 2028 г., на което Ирландия ще бъде съорганизатор чрез стадиона в столицата си Дъблин.

Ирландците играят с Чехия другия четвъртък, а победителят от тази среща приема Дания или Северна Македония пет дни по-късно. Победителят от финала в този минитурнир, който завършва на 31 март, ще попадне в група с Мексико, Южна Корея и ЮАР на световните финали, които ще се проведат от 11 юни до 19 юли в САЩ, Канада и Мексико.

Халгримсон изведе ирландците до плейофите за място на Мондиал 2026 след две запомнящи се и впечатляващи победи. Най-напред се наложиха с 2:0 над Португалия в Дъблин в среща, в която Кристиано Роналдо беше изгонен от терена, но не беше наказан за нито един двубой от Световните финали. А три дни по-късно с гол в последната секунда "детелините" победиха Унгария с 3:2 като гости и им взеха 2-ото място. Всичките пет ирландски гола бяха дело на Трой Парът, увенчани с победно попадение в Унгария в последните секунди.

Подписвайки сега, точно преди началото на плейофите, доказваме доверието и нашият фокус на 100 % преди важните изпитания през март и гарантираме продължаване на съвместните планове и проекти и след това. Още преди две години, когато Халгримсон беше назначен, имахме неговата „ясна визия, тактическа идентичност и вяра в бъдещето“, заяви изпълнителният директор на ФАИ Дейвид Кърел.

Изключително съм горд и щастлив, че ще посветя бъдещето си на Република Ирландия. Винаги съм казвал, че сме заедно в това пътуване – играчите, треньорският щаб и нашите невероятни фенове“, заяви самият Халгримсон.

Българската публика пък имаше възможност да се запознае с ирландците на Халгримсон преди една година, когато двете страни играха плейоф в два мача за изкачване в Лига В на Лигата на нациите. Ирландците спечелиха с 2:1 в Пловдив, а след това със същия резултат и в Дъблин.

Снимки: Imago

Защитник на Арсенал: Изцяло концентрирани сме върху това да бием Ман Сити

Нагелсман обясни за повиквателните на Карл и Урбиг, както и защо не извика Мусиала

Заради случващото се по света Дешан е притеснен за пътуването до САЩ

Коло Муани се завърна в националния отбор на Франция

Осминафиналите в ШЛ показаха колко уязвими са английските отбори

Официално: Нагелсман повика за пръв път млади надежди на Байерн, важни фигури се завръщат за Германия

Лудогорец разпука Спартак (Варна) и отново скъси дистанцията до първото място

Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

Карлос Насар пред Sportal.bg: Дори да пропусна Олимпиадата, няма да предам България!

Играят се реваншите в Лига Европа, Фрайбург първи стигна до гол

Григор Димитров излиза на корта след края на мача на Винъс Уилямс

Очаквайте на живо: Апоел - Виртус Болоня в "Арена София"

