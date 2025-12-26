Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. 29 нови ареста в Турция заради залози, един от тях е на бивш шеф на Галатасарай

29 нови ареста в Турция заради залози, един от тях е на бивш шеф на Галатасарай

  • 26 дек 2025 | 14:10
  • 387
  • 0
29 нови ареста в Турция заради залози, един от тях е на бивш шеф на Галатасарай

Турските власти издадоха заповеди за арести на 29 човека, в това число и на бившия вицепрезидент на местния футболен гранд Галатасарай Ерден Тимур, като част от разрастващия се скандал със залагания в страната, съобщиха медиите днес.

При синхронизирана операция в 11 провинции са арестувани 24 души, включително Тимур, както и 14 футболисти. Един човек вече е бил в затвора за друго престъпление, а издирването на други четирима, които са в списъка за задължане, но не са открити, продължава. Още едно лице – попаднало в списъка, не може да бъде установено, защото има грешка или дублиране на имена.

В някои медии, сред които телевизия NTV, се съобщава, че е била направена проверка на банковите сметки на Тимур, където са установени подозрителни банкови транзакции и по този начин е нарушил няколко закона. По времето на присъствието си в Галатасарай въпросният Тимур е бил и е един от изпълнителните директори на клуба, имащ право да подписва документи. Нито той обаче днес, нито клубът са пожелали отговор на публикациите. В същата публикация се съобщава, че задържаните футболисти са залагали на мачове, без да се съобщава на какви срещи точно.

Скандалът със залаганията разтърсва турския футбол от няколко седмици. В края на октомври Турската футболна федерация (TФФ) обяви, че общо 152 съдии са направили активни залози. Клубове и играчи също са разследвани, като 149 съдии и над 1000 играчи са наказани за срока на разследването. 27 футболисти от разследването в момента играят в турската Суперлига, включително има играчи от четирите най-популярни местни отбори – Галатасарай, Фенербахче, Бешикташ и Трабзонспор. Други клубни шефове също са сред заподозрените. Общо над 570 активни рефери от всички нива са били проверени, а въпросната проверка все още не е окончателна.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Онана за престоя си в Турция: Това е най-добрият период в живота ми

Онана за престоя си в Турция: Това е най-добрият период в живота ми

  • 26 дек 2025 | 13:15
  • 1774
  • 3
Мароко гони нова победа срещу Мали

Мароко гони нова победа срещу Мали

  • 26 дек 2025 | 13:01
  • 411
  • 0
Двама играчи от състава на Мъри Стоилов са следени от турски и германски клубове

Двама играчи от състава на Мъри Стоилов са следени от турски и германски клубове

  • 26 дек 2025 | 12:28
  • 1394
  • 0
Ювентус продължава да мечтае за Тонали

Ювентус продължава да мечтае за Тонали

  • 26 дек 2025 | 12:12
  • 2116
  • 2
Холанд успокои феновете на Манчестър Сити: Всичко е наред

Холанд успокои феновете на Манчестър Сити: Всичко е наред

  • 26 дек 2025 | 11:30
  • 3117
  • 2
Де Лаурентис иска да възнагради Конте с нов договор

Де Лаурентис иска да възнагради Конте с нов договор

  • 26 дек 2025 | 10:57
  • 930
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Генчев: Локомотив ще е по-силен през пролетта! За шампионската титла топката е у Левски

Генчев: Локомотив ще е по-силен през пролетта! За шампионската титла топката е у Левски

  • 26 дек 2025 | 14:50
  • 521
  • 0
Симеон Николов е №6 в света за 2025 година

Симеон Николов е №6 в света за 2025 година

  • 26 дек 2025 | 14:28
  • 1887
  • 1
Йорданка Христова: Феновете на ЦСКА са номер 1! Догодина на новия стадион; Васко Кръпката: Титла и рокендрол на "Герена"!

Йорданка Христова: Феновете на ЦСКА са номер 1! Догодина на новия стадион; Васко Кръпката: Титла и рокендрол на "Герена"!

  • 26 дек 2025 | 13:51
  • 2815
  • 20
Нанков: ЦСКА ще се върне на върха! Всичко се прави по европейски модел

Нанков: ЦСКА ще се върне на върха! Всичко се прави по европейски модел

  • 26 дек 2025 | 14:28
  • 991
  • 0
Анализът на Нико Петров на полусезона: Левски между Европа и efbet Лига и как Веласкес налага европейския модел на българската сцена

Анализът на Нико Петров на полусезона: Левски между Европа и efbet Лига и как Веласкес налага европейския модел на българската сцена

  • 26 дек 2025 | 10:12
  • 4464
  • 3
Какво е "Боксинг дей" и как стана най-силния символ на Премиър лийг по Коледа

Какво е "Боксинг дей" и как стана най-силния символ на Премиър лийг по Коледа

  • 26 дек 2025 | 09:00
  • 12639
  • 5