Мемфис Депай е под въпрос за мачовете на Нидерландия

Нападателят на националния тим на Нидерландия Мемфис Депай е под въпрос за приятелските мачове на "лалетата" срещу Норвегия и Еквадор през седмицата, заяви селекционерът на тима Роналд Куман, цитиран от Ройтерс.

В тима вече направиха късна принудителна смяна, като защитникът на Съндърланд Лутшарел Геертруида бе извикан за заместник на контузения Ариен Тимбер от Арсенал.

32-годишният Депай, който е голмайстор №1 на Нидерландия с 55 попадения, напусна с контузия в 20-ата минута мача на бразилския си тим Коринтианс срещу Фламенго. Според Куман той е трябвало да премине прегледи днес, но резултатите още не са известни.

"Той може да пътува, но не изглежда добре", каза треньорът на пресконференцията си днес. Депай може да се присъедини към лагера на контузените, в който са Френки де Йонг, Матайс де Лихт, Емануел Емега, Джъстин Клуиверт и вратарят Робин Руфс.

"Свикнали сме, нищо по-различно не се случва. Контузиите са много, стискаме палци за Световното първенство. Имаме още тренировки, но трябва да сме внимателни с играчите, те идват с всякакви оплаквания", каза още Куман.

Той призна, че е разочарован, че в Норвегия са преценили да дадат почивка на Ерлинг Холанд. "Щеше да е полезно за нашата защита, той е най-добрият нападател в Европа. Но разбирам защо треньорът им е взел таково решение", коментира специалистът.

"Лалетата" ще играят с Норвегия в Амстердам в петък, а след това и с Еквадор в Айндховен във вторник. Тимът на Куман е в група на Световното първенство с Япония, Тунис и победител от европейските плейофи.

Снимки: Gettyimages