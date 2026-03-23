Мемфис Депай е под въпрос за мачовете на Нидерландия

Нападателят на националния тим на Нидерландия Мемфис Депай е под въпрос за приятелските мачове на "лалетата" срещу Норвегия и Еквадор през седмицата, заяви селекционерът на тима Роналд Куман, цитиран от Ройтерс.

В тима вече направиха късна принудителна смяна, като защитникът на Съндърланд Лутшарел Геертруида бе извикан за заместник на контузения Ариен Тимбер от Арсенал.

32-годишният Депай, който е голмайстор №1 на Нидерландия с 55 попадения, напусна с контузия в 20-ата минута мача на бразилския си тим Коринтианс срещу Фламенго. Според Куман той е трябвало да премине прегледи днес, но резултатите още не са известни.

"Той може да пътува, но не изглежда добре", каза треньорът на пресконференцията си днес. Депай може да се присъедини към лагера на контузените, в който са Френки де Йонг, Матайс де Лихт, Емануел Емега, Джъстин Клуиверт и вратарят Робин Руфс.

"Свикнали сме, нищо по-различно не се случва. Контузиите са много, стискаме палци за Световното първенство. Имаме още тренировки, но трябва да сме внимателни с играчите, те идват с всякакви оплаквания", каза още Куман.

Той призна, че е разочарован, че в Норвегия са преценили да дадат почивка на Ерлинг Холанд. "Щеше да е полезно за нашата защита, той е най-добрият нападател в Европа. Но разбирам защо треньорът им е взел таково решение", коментира специалистът.

"Лалетата" ще играят с Норвегия в Амстердам в петък, а след това и с Еквадор в Айндховен във вторник. Тимът на Куман е в група на Световното първенство с Япония, Тунис и победител от европейските плейофи.

Още от Футбол свят

Временният треньор на Кьолн има шанс да получи поста за постоянно

Временният треньор на Кьолн има шанс да получи поста за постоянно

  • 23 март 2026 | 17:12
  • 716
  • 0
Клубът на Петко Христов изгони Донадони и върна предишния треньор

Клубът на Петко Христов изгони Донадони и върна предишния треньор

  • 23 март 2026 | 16:43
  • 1238
  • 0
Мбемо и Шешко няма да играят за националните си отбори в тази пауза

Мбемо и Шешко няма да играят за националните си отбори в тази пауза

  • 23 март 2026 | 16:15
  • 1041
  • 0
Гатузо: Имаме шанс, но е важно да свалим от напрежението

Гатузо: Имаме шанс, но е важно да свалим от напрежението

  • 23 март 2026 | 16:06
  • 7636
  • 2
От Манчестър Юнайтед все още не са говорили с други кандидати за мениджърския пост

От Манчестър Юнайтед все още не са говорили с други кандидати за мениджърския пост

  • 23 март 2026 | 15:45
  • 6132
  • 1
Закъсалият Севиля уволни Матиас Алмейда

Закъсалият Севиля уволни Матиас Алмейда

  • 23 март 2026 | 15:44
  • 1137
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Котев: Това е шанс за младите

Котев: Това е шанс за младите

  • 23 март 2026 | 18:47
  • 4749
  • 36
Още един отпадна от състава на България за мачовете в Индонезия

Още един отпадна от състава на България за мачовете в Индонезия

  • 23 март 2026 | 14:13
  • 19561
  • 28
От 20 българи в Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА само двама пътуват с националния, ето кои можеха да са в групата

От 20 българи в Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА само двама пътуват с националния, ето кои можеха да са в групата

  • 23 март 2026 | 12:13
  • 26168
  • 24
Рекорден бюджет на БФ Волейбол

Рекорден бюджет на БФ Волейбол

  • 23 март 2026 | 16:15
  • 10581
  • 7
Лора Христова се завърна в България: С труд и постоянство всичко се постига!

Лора Христова се завърна в България: С труд и постоянство всичко се постига!

  • 23 март 2026 | 13:23
  • 11516
  • 7
Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

  • 23 март 2026 | 08:00
  • 10582
  • 0