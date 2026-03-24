Синя доминация: Бала №1 за февруари, Костадинов - играч на 26-ия кръг
Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

  • 24 март 2026 | 11:09
Легендарният капитан на националния ни отбор по футбол и рекордьор по брой мачове с „лъвовете“ Стилиян Петров ще обяви голяма новина за бургаската общественост и страната. На 31 март (вторник) от 10:30 ч. в зала "Бургас" на Конгресния център ще се проведе пресконференция, в която участие ще вземе и кметът на Община Бургас Димитър Николов.

За да подкрепят инициативата, до Стилиян Петров ще застанат и други знакови фигури, тясно свързани с историята на футбола в Бургас и България:

  • Димитър Димитров – Херо: Един от най-успешните и уважавани български треньори.

  • Стойко Сакалиев: Бивш национал и любимец на бургаската публика.

Макар детайлите да се пазят в тайна, присъствието на фигури от такъв ранг и подкрепата на местната власт подсказват за проект с дългосрочен отзвук – вероятно свързан с детско-юношеския футбол, благотворителност или мащабно спортно събитие.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА:

·        Дата: 31 март 2026 г. (вторник)

·        Час: 10:30 ч.

·        Място: Зала „Бургас“ в Конгресен център, гр. Бургас

Георги Николов започна тренировки

Босът на Фратрия: За мрънкачи в клуба няма място

Свежи пари влизат в касата на Ботев (Пд)

Прекратиха обществена поръчка на стадион "Локомотив" в Надежда

Бусато: Получих оферти за двойно повече пари, но вече бях дал дума

Ивайло Чочев в топ 100 при голмайсторите

Гледайте на живо! Бала и Костадинов обраха индивидуалните награди

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

Калоян Божков преди евроквалификациите: Не сме фаворити, но можем да изненадаме

Тежко гостуване за Везенков и компания в Евролигата тази вечер

Огромна порция страхотни двубои ни очакват в поредния кръг на Евролигата

