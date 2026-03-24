Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

Легендарният капитан на националния ни отбор по футбол и рекордьор по брой мачове с „лъвовете“ Стилиян Петров ще обяви голяма новина за бургаската общественост и страната. На 31 март (вторник) от 10:30 ч. в зала "Бургас" на Конгресния център ще се проведе пресконференция, в която участие ще вземе и кметът на Община Бургас Димитър Николов.

За да подкрепят инициативата, до Стилиян Петров ще застанат и други знакови фигури, тясно свързани с историята на футбола в Бургас и България:

Димитър Димитров – Херо: Един от най-успешните и уважавани български треньори.

Стойко Сакалиев: Бивш национал и любимец на бургаската публика.

Макар детайлите да се пазят в тайна, присъствието на фигури от такъв ранг и подкрепата на местната власт подсказват за проект с дългосрочен отзвук – вероятно свързан с детско-юношеския футбол, благотворителност или мащабно спортно събитие.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА:

· Дата: 31 март 2026 г. (вторник)

· Час: 10:30 ч.

· Място: Зала „Бургас“ в Конгресен център, гр. Бургас