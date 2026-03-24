Прекратиха обществена поръчка на стадион "Локомотив" в Надежда

  • 24 март 2026 | 10:12
Областният управител на София Вяра Тодева прекрати обществена поръчка за ремонт на стадион "Локомотив" поради нарушения, съобщиха от областната администрация.

Прогнозната стойност на поръчката е 1 053 360,15 евро без ДДС, като средствата са осигурени по договор с Министерството на младежта и спорта от ноември 2025 г.

Причината за прекратяването са установените редица нарушения при откриването на процедурата, които не могат да бъдат отстранени без промяна на условията, при които е обявена.

Заложени са ограничителни условия за кандидатите, в нарушение на принципа за свободна конкуренция. Не става ясно и на какво основание са придобити правата върху проекта, се посочва в съобщението.

Към работния проект и техническата спецификация липсват документи, доказващи прехвърляне на авторските права. Договорът за дарение не е регистриран в деловодната система на администрацията, в него не е посочена стойност и той не е отразен в счетоводните регистри.

Констатирани са и редица условия, които създават правна несигурност и са в ущърб на държавния интерес, посочват още от администрацията.

