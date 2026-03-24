Свежи пари влизат в касата на Ботев (Пд)

ЦСКА ще преведе 100 000 евро по сметката на Ботев Пловдив в началото на април. Това ще се случи след гостуването на Берое на 4 април, събота, от 19:30 часа. Ако всичко е наред, тогава Джеймс Eтo’o ще изиграе 60-ия си мач с червената фланелка.

Както стана ясно през миналия месец, в договора по трансфера на камерунеца от лятото на 2024 г. има доста залегнали клаузи, които се активират във времето. Те бяха разкрити от предишното ръководство на Ботев.

„За всеки 20 изиграни срещи от Джеймс Eтo’o с екипа на ПФК ЦСКА – 100 000 евро. Също така – при бъдещ трансфер на Джеймс Eтo’o ПФК Ботев АД ще получи 20% от трансферната сума. Бонуси за клуба са предвидени и при спечелване на трофеи от футболиста с екипа на ПФК ЦСКА – по 50 000 евро; При участие в предварителните кръгове на европейските клубни турнири ПФК Ботев АД ще получи допълнително още 50 000 евро“, гласеше част от позицията от средата на февруари на предишното жълто-черно ръководство.

СКА плати на канарчетата 1 милион евро, за да привлече Eтo’o през лятото на 2024 г., а оттогава насам е превел още 200 000 евро по сметката на канарчетата след 20-ия и 40-ия му мач за тима. Така след две седмици сумата по трансфера ще достигне 1.3 млн. евро, а може да скочи и още до края на сезона. Затова и за ЦСКА ще е по-изгодно да изчака договорът на Eтo’o да изтече през това лято и да подпише с него като свободен агент, вместо да удължава настоящия контракт.

Червените вече осъществиха една транзакция по сметката на Ботев Пд през тази година – платиха 120 000 евро за правата на Андрей Йорданов.