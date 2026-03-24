Димитър Карамфилов: Вече не знам къде е лимитът на Божидар

Димитър Карамфилов смята, че лимитът на Божидар Сарабоюков е доста по-голям от това, което прави през настоящия сезон. Треньорът на най-добрия български лекоатлет в скока на дължина е доволен от спечеления бронзов медал в дисциплината на световното първенство на закрито в Торун.

На прибиране на родна земя той говори за конкуренцията на финала в дисциплината и какво са направили в лагера на Сарабоюков.

„Разбира се, че сме доволни, можеше и медал да не вземем. Да, той винаги не е доволен, аз също понякога съм недоволен, но в момента можеше и да не спечелим медал. Състезанието беше толкова силно. Видяхте в последните опити как изведнъж се разкачаха всички. Ние също опитахме да рискуваме, но не се получи този път. Вече не знам къде му е лимитът, сигурно е доста по-високо в момента от това, което направи през този сезон“, каза Карамфилов по адрес на своя възпитаник.