  3. ФК Асеновец 2005 с официална позиция за акта на агресия на детският мач в Пловдив

ФК Асеновец 2005 с официална позиция за акта на агресия на детският мач в Пловдив

ФК Асеновец 2005 с официална позиция за акта на агресия на детският мач в Пловдив

Футболен клуб Асеновец 2005 (Асеновград) излезе с официална позиция по повод акта на агресия по време на футболна среща между деца в Пловдив.

Отвратителен акт на агресия между деца в Пловдив
Отвратителен акт на агресия между деца в Пловдив

Публикуваме позицията на ФК Асеновец 2005 без редакторска намеса.

„По повод появили се в една от централните телевизии емблема на нашия клуб и многото публикации в медии за тежкия инцидент с дете на мач на 22.03.2026 г. в Пловдив, заявяваме:

ФК Асеновец 2005 няма нищо общо със случаят. Вандалският акт е свързан с новорегистриран клуб, присвоил името ни, но с различни цифри - Асеновец 1922. Ние от ФК Асеновец 2005 напълно се разграничаваме от този клуб.

Случилото се на терена и извън него хвърли изключително тежка сянка върху името „Асеновец“, което разочарова много хора в нашия град и цялата страна. Ситуацията поставя сериозни въпроси относно избора на име, управлението, ценностите и контрола в новорегистрирания ФК Асеновец 1922. Там явно не знаят, че детският футбол е място, където трябва да се изграждат характери, уважение и дисциплина. Подобни инциденти не са просто „грешка“ или „емоция в момента“ – те са показател за дълбок системен проблем и липса на елементарни стандарти в работата с деца.

Искаме обществеността да знае, че ФК Асеновец 2005 няма абсолютно нищо общо с ФК Асеновец 1922, нито като управление, нито като философия, нито като хора.

ФК„Асеновец“ 2005 е 100 годишен клуб - символ на уважение и спортменски дух.“

