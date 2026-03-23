  Априлската почивка може да се отрази негативно на Ред Бул

Априлската почивка може да се отрази негативно на Ред Бул

Непредвидената априлска почивка във Формула 1 може да се отрази негативно на отбора на Ред Бул и най-вече на развитието на задвижващата система на Биковете.

Месец април изведнъж стана свободен за всички във Формула 1, след като световният шампионат нямаше друг избор, освен да отмени състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия заради обстановката в Близкия изток през последния месец. Това отваря пауза от цели пет седмици между стартовете в Япония и Маями, която ще бъде използвана от всички да направят подробен анализ на данните, които са събрали в първите три уикенда за сезона.

Този анализ на данните със сигурност ще помогне на екипите в развитието на техните коли, но Макс Верстапен и Исак Хаджар виждат и един минус на тази по-дълга пауза. Според тях развитието на задвижващата система на Ред Бул ще пострада от липсата на стартове толкова дълго.

„Със сигурност се нуждаем от повече сцепление – обясни Хаджар. – Това е основното, най-важното нещо в момента. Отмяната на тези две състезания ще ни позволи да направим подобрения, а и ще имаме по-малко точки за губене от останалите.

„Но колкото повече се състезаваме, толкова повече се доближаваме до най-добрите двигатели на стартовата решетка. От тази гледна точка определено ще е загуба за нас, но ще се оправим“, добави още французинът.

„След Япония ще имаме няколко допълнителни седмици, в които да подобрим колата, но това ще важи за всички останали – каза Верстапен. – Определено не сме там, където искаме. Знам, че всички дават всичко от себе си и смятам, че всички те са толкова разочаровани, колкото съм и аз. Искаме да се представяме по-добре и се надявам да видим малко подобрение в Япония.“

Снимки: Gettyimages

