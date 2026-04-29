Йос Верстапен за катастрофата си: Беше голям удар!

  • 29 апр 2026 | 17:00
Йос Верстапен коментира тежката катастрофа, която направи в етап №13 на рали „Валония“, 3 кръг от рали шампионата на Белгия, която го извади от състезанието.

Йос закачи дърво и се преобърна, като ударът стана на бърз участък от етапа, където пътят е много тесен.

Йос Верстапен с тежка катастрофа на рали

„Беше десен завой, който се минава на 4-а предавка – обясни Йос преди медии в Нидерландия и Белгия. – Беше прашно, мисля, че имаше много пръст, извадена на асфалтна. Мисля, че влязох твърде бързо в завоя и на излизането от него, колата се подхлъзна. След това ударихме един стълб, който падна. От удара в стълба се завъртяхме и минахме през таван.“

Въпреки, че Йос и навигаторът му Яспер Вермюлен отпаднаха от състезанието заради катастрофата, настоящият рали шампион на Белгия акцентира върху това колко по-безопасни са станали съвременните състезателни коли.

„Най-важното е, че двамата с Яспер излязохме невредими колата, а ударът беше голям – обясни Йос. – Но сега колите са много по-сигурни, това е поредното доказателство. Радвам се, че ни се размина.“

Снимки: Gettyimages

