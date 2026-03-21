Tест за шампионските амбиции - Левски приема непредсказуемия Черно море
Лора Христова 51-а в преследването в Холменколен, Лу Жанмоно взе още един глобус

  • 21 март 2026 | 16:18
  • 507
  • 4
Българката Лора Христова зае 51-о място в преследването на 10 километра за жени в норвежкия зимен център Холменколен от Световната купа по биатлон. Бронзовата медалистка от Олимпиадата в Милано-Кортина допусна две грешки в стрелбата и остана извън първите 50 с изоставане от 4:54.5 минути след победителката Хана Йоберг.

Другата българка, която трябваше да участва в преследването - Валентина Димитрова, не стартира.

Хана Йоберг завоюва втора поредна победа в Холменколен, четвърта за сезона и общо 12-а в кариерата. След като спечели спринта преди два дни, шведката триумфира и в преследването, макар че допусна три грешки в стрелбата, успя да финишира първа с време 30:14.0 минути в оспорван финал с тройната олимпийска шампионка Жулия Симон от Франция, която остана втора с една грешка в стрелбата и изоставане от 0.5 секунди след победителката.

Лу Жанмоно спечели Световната купа по биатлон след шесто място в спринта в Осло

Призовата тройка допълни сестрата на победителката - Елвира Йоберг, с един пропуск на стрелбището и на 23.2 секунди след Хана.

Французойката Лу Жанмоно, която в четвъртък си осигури за пръв път в кариерата Световната купа по биатлон, остана четвърта в преследването и си осигури титлата в дисциплината. Малкия кристален глобус в преследването е притежеание за Лу Жанмоно, която завърши с 397 точки. Втора остана Суви Микинен от Финландия с 380, а трета с 372 е Хана Йоберг. От българките най-предно класиране в тази дисциплина има Милена Тодорова. Тя е 55-та с 25 точки.

Жанмоно е недостижима на върха в генералното класиране един старт преди края на сезона с 1109 точки. Сестрите Йоберг допълвата челната тройка - Хана е втора с 883, а трета е Елвира с 867 точки. От българките най-напред е Лора Христова, която заема 49-о място с 93 точки.

Жанмоно може да завърши с пълен комплект титли във всички дисциплини в заключителния масов старт в неделя, но трябва да навакса 45 точки от лидерката в дисциплината Симон.

