Слот: През второто полувреме Брайтън бе по-добрият отбор, загубихме много точки след мачовете в Европа

Ливърпул загуби от Брайтън, записвайки трети пореден мач в Премиър лийг без успех. След двубоя мениджърът на мърсисайдци Арне Слот, който отново ще бъде подложен на яростни критики, призна, че през второто полувреме отборът му е бил надигран и изтъкна, че гостуване на "чайките" винаги е трудна задача, а след двубой в Шампионската лига е още по-тежко.

"Мачът през първото полувреме бе равностоен. Голям удар за нас бе, че единият от двамата нападатели, с които разполагаме, трябваше да излезе след само една или две минути игра. Това обикновено не е полезно, особено като имаме предвид колко добре игра Юго в сряда. Той няма да отсъства три месеца, но ударът, който получи бе достатъчно лош, за да не може да продължи. Първото полувреме беше равностойно, а през второто Брайтън беше по-добрият отбор.

Ясно е, че загубихме много точки след мачове в Европа. Опитах се много пъти да обясня защо това е така, но днес трябва да отдадем заслуженото и на Брайтън. През второто полувреме те бяха по-добрият отбор на терена.

Винаги има напрежение в Ливърпул - върху мен и върху играчите. Това е напълно нормално. Класирахме се 1/4-финалите на ФА Къп и за 1/4-финалите на Шампионската лига, но в първенството трябва да направим така, че да сме сигурни, че накрая ще се класираме за Шампионската лига. Колкото и да не ми харесва, че губим тук днес, гостуването на Брайтън винаги е било трудно и винаги ще бъде трудно, докато продължават да привличат толкова много добри играчи. Но има и други мачове, в които трябваше да вземем повече точки, като миналата седмица срещу Тотнъм. Това е далеч по-неприемливо. Но дори и като гост на Брайтън, клуб като Ливърпул би трябвало да може да постигне резултат”, заяви Слот.

Снимки: Imago