Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Брайтън
Слот: През второто полувреме Брайтън бе по-добрият отбор, загубихме много точки след мачовете в Европа

  • 21 март 2026 | 17:33
  • 1275
  • 1

Ливърпул загуби от Брайтън, записвайки трети пореден мач в Премиър лийг без успех. След двубоя мениджърът на мърсисайдци Арне Слот, който отново ще бъде подложен на яростни критики, призна, че през второто полувреме отборът му е бил надигран и изтъкна, че гостуване на "чайките" винаги е трудна задача, а след двубой в Шампионската лига е още по-тежко.

"Мачът през първото полувреме бе равностоен. Голям удар за нас бе, че единият от двамата нападатели, с които разполагаме, трябваше да излезе след само една или две минути игра. Това обикновено не е полезно, особено като имаме предвид колко добре игра Юго в сряда. Той няма да отсъства три месеца, но ударът, който получи бе достатъчно лош, за да не може да продължи. Първото полувреме беше равностойно, а през второто Брайтън беше по-добрият отбор.

Ясно е, че загубихме много точки след мачове в Европа. Опитах се много пъти да обясня защо това е така, но днес трябва да отдадем заслуженото и на Брайтън. През второто полувреме те бяха по-добрият отбор на терена.

Винаги има напрежение в Ливърпул - върху мен и върху играчите. Това е напълно нормално. Класирахме се 1/4-финалите на ФА Къп и за 1/4-финалите на Шампионската лига, но в първенството трябва да направим така, че да сме сигурни, че накрая ще се класираме за Шампионската лига. Колкото и да не ми харесва, че губим тук днес, гостуването на Брайтън винаги е било трудно и винаги ще бъде трудно, докато продължават да привличат толкова много добри играчи. Но има и други мачове, в които трябваше да вземем повече точки, като миналата седмица срещу Тотнъм. Това е далеч по-неприемливо. Но дори и като гост на Брайтън, клуб като Ливърпул би трябвало да може да постигне резултат”, заяви Слот.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Елче стигна до изключително ценна победа

  • 21 март 2026 | 17:05
  • 613
  • 0
Провалите на Ливърпул в Премиър лийг продължиха и срещу Брайтън, Уелбек наказа шампионите

  • 21 март 2026 | 16:44
  • 26292
  • 55
Европейски шампион се окичи с мартеница

  • 21 март 2026 | 16:40
  • 2010
  • 0
Байерн (Мюнхен) напълни още една мрежа с лекота

  • 21 март 2026 | 18:21
  • 7518
  • 5
Лукас Петков, който отказа да пътува с националите, вкара два гола в Германия

  • 21 март 2026 | 16:03
  • 5542
  • 6
Ханзи Флик: Трябва да запазим нивото от реванша срещу Нюкасъл

  • 21 март 2026 | 15:08
  • 3096
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 Черно море, Евертон Бала се разписа

  • 21 март 2026 | 18:24
  • 47917
  • 264
ЦСКА 1948 ликува след голеада в Бистрица

  • 21 март 2026 | 16:56
  • 31986
  • 79
Провалите на Ливърпул в Премиър лийг продължиха и срещу Брайтън, Уелбек наказа шампионите

  • 21 март 2026 | 16:44
  • 26292
  • 55
Лидерът загуби точки насред Русе, изненадващ резултат в Сандански

  • 21 март 2026 | 17:30
  • 24582
  • 22
Байерн (Мюнхен) напълни още една мрежа с лекота

  • 21 март 2026 | 18:21
  • 7518
  • 5
Арда разби Септември при завръщането му в "Драгалевци"

  • 21 март 2026 | 14:21
  • 22581
  • 12