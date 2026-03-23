36-ият в света повали Алкарас в Маями

  • 23 март 2026 | 01:20
Световният номер едно Карлос Алкарас изненадващо беше отстранен в третия кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Маями след загуба с 3:6, 7:5, 4:6 от Себастиан Корда.

Поставеният под номер едно в схемата Алкарас изигра колеблив първи сет, който даде ранна преднина на американеца. Въпреки това, изглеждаше, че Корда е пропилял шанса си във втората част. Той сервираше за мача при 5:4, но беше пробит на нула от испанеца, който след това спечели следващите два гейма, за да изравни сетовете и да вкара мача в решителна трета част.

В третия сет Алкарас вдигна нивото си, но Корда запази самообладание и успя да реализира пробив за 4:3, след като опонентът му изпрати форхенд в аут.

Заемащият 36-о място в световната ранглиста Корда уверено спечели следващите си два сервис гейма, за да затвори мача, подпечатвайки победата при втория си мачбол след пресилен ретур на Алкарас.

„Чувството е страхотно“, заяви Корда, който приключи срещата за два часа и 19 минути, постигайки първата си победа над действащ номер едно в кариерата.

„Щастлив съм от начина, по който играх. Продължих да вярвам. Попаднах в някои неприятни ситуации, но не се отказах и накрая играх наистина добре", добави синът на чешката легенда Петер Корда.

25-годишният Корда е най-ниско ранкираният тенисист, побеждавал Алкарас, след като световният номер 55 Давид Гофен от Белгия поднесе изненада срещу испанеца във втория кръг в Маями миналата година.

Алкарас започна годината, печелейки седмата си титла от Големия шлем с триумф на Australian Open, и не допусна загуба през сезона до поражението си от Даниил Медведев на полуфиналите в Индиън Уелс.

Корда, който достигна четвъртфиналите на Маями през 2021 г. и 2025 г., но никога не е стигал по-далеч, ще се изправи срещу 14-тия поставен Карен Хачанов или квалификанта Мартин Ландалусе в четвъртия кръг.

Снимки: Gettyimages

