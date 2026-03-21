Алкарас се справи с бразилец в Маями

Шампионът от 2022 година и поставен под номер 1 в основната схема Карлос Алкарас (Испания) се класира за третия кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Мастърс" 1000 в Маями (САЩ) с награден фонд 9.4 милиона долара.

Алакарас нямаше проблеми и победи Жоао Фонсека (Бразилия) с 6:4, 6:4, след като направи по един пробив в двата сета.

В следващия кръг испанецът ще играе срещу Себастиан Корда (САЩ), който се справи с Камило Уго Карабели (Аржентина) с 6:0, 6:3.

Британецът Джак Дрейпър претърпя изненадваща загуба от американеца Райли Опелка във втория кръг с 6:7(3), 6:7(0), докато Итън Куин (САЩ) постигна най-голямата победа в кариерата си, елиминирайки 11-ия поставен Каспър Рууд с 6:4, 7:6(6).

Дрейпър пристигна във Флорида след участие на четвъртфиналите в Индиън Уелс, едва втория си турнир от ATP тура след продължително отсъствие поради контузия на ръката, но не успя да надгради този импулс. Опелка демонстрира доминиращо представяне на сервис като направи 25 аса и 47 печеливши удара, за да стигне до третия кръг на родна земя.

„Нямах много шансове, особено на неговия сервис. Не бях пробивен в мача, така че това беше нещо като моя работа, нали?“, каза Дрейпър пред медиите.

След като дъжд прекъсна играта в Маями, Итън Куин спаси седем сетбола по пътя си към победата над Рууд, като за първи път в кариерата си се класира за трети кръг на турнир от сериите "Мастърс 1000".

Италианецът Матео Беретини, бивш номер шест в света, също постигна изненадваща победа над десетия поставения Александър Бублик (Казахстан) с 6:4, 6:4.

Шестият в схемата Тейлър Фриц (САЩ) продължава напред след успех над Ботик ван де Зандсхулп (Нидерландия) с 6:3, 6:7(2), 6:3, а Стефанос Циципас (Гърция) елиминира петия поставен Алекс де Минор (Австралия) с 6:3, 7:6(3).

В други срещи Рей Сакамото (Япония) надделя над Александър Ковачевич (САЩ) с 6:4, 3:6, 7:6(7), Мартон Фучович (Унгария) се справи с Кристофър О'Конъл (Австралия) със 7:6(6), 6:3, Томи Пол (САЩ) спечели срещу Адриан Манарино (Франция) с 6:2, 2:6, 6:4, номер 14 Карен Хачанов (Русия) победи Роберто Баутиста Агут (Испания) с 6:3, 6:3, Иржи Лехечка (Чехия) отстрани Мойз Куаме (Франция) с 6:2, 7:5, Валентен Вашро (Франция) се наложи над Мариано Навоне (Аржентина) с 6:3, 6:4, а Рафаел Колиньон (Белгия) сложи край на участието в турнира на номер 13 Флавио Коболи (Италия) след 7:5, 6:3.

