Гол на Меси доближи Интер Маями до лидерите в МЛС

Лионел Меси отбеляза един от головете за драматичната победа на Интер Маями над Ню Йорк Сити в поредния кръг на Мейджър Лийг Сокър. Аржентинската звезда се разписа от пряк свободен удар, а "чаплите" се наложиха с 3:2 като гост и заемат трето място в класирането на Източната конференция и осмо в общото подреждане.

След три поредни равенства във всички турнири отборът на Хавиер Масчерано се нуждаеше от задължителен успех. Гонсало Луян даде преднина на Интер Маями в 3-тата минута, но в 17-ата Николас Фернандес възстанови равенството и почивката дойде при този резултат.

В началото на втората част домакините доминираха и стигнаха до ново попадение, дело на Агустин Охеда в 59-ата минута. Отговорът на Интер Маями дойде веднага. Меси изпълни пряк свободен удар от далечна дистанция, а лек рикошет заблуди стража Мат Фрийс и топката спря в мрежата.

Победата на гостите донесе бразилският защитник Микаел в 74-тата минута. По този начин Интер Маями събра 10 точки и се изравни с днешния си съперник. Лидер в МЛС е Нешвил с 13 точки.

Снимки: Gettyimages