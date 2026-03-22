Неочакваната априлска пауза във Формула 1 ще бъде полезна за Кадилак

Неочакваната априлска почивка във Формула 1 ще бъде „доста полезна“ за новия отбор на Кадилак, смята Валтери Ботас. Кръговете в Бахрейн и Джеда бяха отменени поради продължаващата война в Иран, което означава, че ще има петседмична пауза между Гран При на Япония следващата седмица и състезанието в Маями в началото на май.

„Мисля, че това всъщност е доста полезно за нас - коментира Ботас. - Имаме повече време да оправим нещата – защото все още имаме проблеми, знаете, все още не сме имали безпроблемна седмица – а също и повече време да подобрим представянето си. Всички работят на пълни обороти от месеци, така че може би е добре за някои хора да си поемат малко дъх.“

На Тото Волф ли дължим новите правила във Формула 1?

Кадилак наистина страда от няколко механични проблема, като упорити неизправности в горивната система сложиха край на Гран При на Австралия за Ботас, засегнаха Серхио Перес в свободната тренировка в Мелбърн и извадиха мексиканеца от спринтовата квалификация в Китай. На „Албърт парк“ и двамата пилоти загубиха по едно огледало.

В оперативно отношение Кадилак имаше вторите най-бавни спирания в бокса в Мелбърн по отношение на времето, прекарано в питлейна. В Китай отборът беше далеч най-бавен, като еталонът му беше 25,793 секунди при спирането на Перес в спринта. Всеки друг отбор беше с поне 2,6 секунди по-бърз – с изключение на Ауди, които имаха повреда в гайковерта при единственото си спиране в бокса през уикенда.

В Швейцария: В Ауди цари хаос!

Основната област за подобрение обаче очевидно ще бъде свързана с шасито. Кадилак заложи на сигурността по отношение на дизайна и производствените срокове преди дебюта си във Формула 1, което позволи на отбора да направи първи тестове на болида си още на 16 януари – 19 дни по-рано от закъснелия тим на Уилямс. Но очевидно това беше за сметка на представянето на пистата.

„Очаквахме го, знаехме го - коментира Серхио Перес. - Искам да кажа, тази кола беше завършена много отдавна. Тя е много базова; трябваше да я одобрят много рано. Така че знаехме, че началото винаги ще бъде трудно.

"Липсва ни много аеродинамично притискане, особено в задната част на колата - допълни Ботас. - Това пък се отрази негативно на настройките на колата, тъй като трябваше да запазим доброто представяне на задницата. След като увеличим аеро притискането, колата ни ще става все по-добра."

БМВ няма интерес към Формула 1
