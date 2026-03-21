Макс Верстапен стартира сезона си на Северната дъга с победа

Макс Верстапен направи страхотен старт на сезона на Северната дъга на "Нюрбургринг", след като спечели второто състезание от шампионата NLS, базиран на пистата в планината Айфел. В екип с Макс днес караха и заводските пилоти на AMG Даниел Хункадея и Жул Гунон.

Въпреки че стартира от полпозишън, Верстапен се изправи срещу опонент, който поддържаше темпото му през целия първи стинт - Кристофър Хаасе с Ауди-то с №16 дори успя да изпревари нидерландеца в края на първата обиколка.

Това постави началото на продължила няколко обиколки битка гума до гума, която държа феновете в напрежение. В крайна сметка Верстапен си върна лидерството с прецизно изпреварване, точно преди да предаде автомобила на Хункадея.

Водачеството се смени за кратко по време на първия цикъл от спирания в бокса. Audi-то с номер 16 излезе начело благодарение на малко по-ефективно обслужване, но Нико Хантке, който бе едва във второто си GT3 състезание на „Нордшлайфе“, не оказа сериозна съпротива на атакуващия го Хункадея.

По-късно в надпреварата се появи друга заплаха в лицето на БМВ-то с №99, управлявано от Дан Харпър и Макс Хесе. Благодарение на по-къс първоначален стинт, Харпър успя да се възползва от по-краткото задължително време за престой в бокса, което временно го изведе пред Жул Гунон.

Въпреки че разликата във времето на БМВ-то с №99 математически щеше да се изравни при последното спиране, двамата заводски пилоти влязоха в истинска битка за позиция на пистата, като дори се закачиха леко.

Дуелът приключи преждевременно, когато Харпър прецени грешно изпреварване на затворен с обиколка GT4 автомобил. Последвалият сблъсък донесе на Харпър наказателна обиколка, макар че предвид различните стратегии, това така или иначе не беше реална битка.

Верстапен, чиято основна цел беше да натрупа опит със спиранията в бокса, се върна в кокпита за финалния стинт.

С практически осигурената победа, нидерландецът използва чистия въздух пред себе си, за да подобри темпото си и увеличи преднината до една минута, пресичайки финалната линия с аванс от 59.524 секунди пред БМВ-то с №99.

Следващото състезание от сериите NLS, 57-ото Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy, е насрочено за 11 април, като е възможно ново участие на Макс Верстапен благодарение на отмяната на състезанията от Формула 1 в Близкия изток.