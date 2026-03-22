Кристиан Димитров: Привилегия е да достигна кота 100 с екипа на най-великия клуб в България

Защитникът Кристиан Димитров използва социалните мрежи, за да изрази радостта си, че зад гърба си вече има 100 срещи за Левски. Бранителят изигра юбилейния си мач със синия екип срещу Берое (1:0) преди седмица, а вчера (б.а - срещу Черно море) записа своя двубой №101 за столичани.

"100 мача със синия екип – чест и отговорност.

Привилегия е за мен да достигна кота 100 с екипа на най-великия клуб в България.

Благодаря на ръководството, треньорите, съотборниците и не на последно място на всички фенове за любовта и позитивната енергия.

Заедно сме по-силни!

Само Левски!", написа Димитров в "Инстаграм".