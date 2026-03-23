Отборът на Тонислав Йорданов препъна Ференцварош

Кишварда и Ференцварош направиха равенство 1:1 в среща от 27-ия кръг на унгарското първенство. Тонислав Йорданов остана на пейката за домакините и не се появи в игра, а неговите съотборници заслужено стигнаха до точка срещу гранда от Будапеща.

Наставникът на гостите Роби Кийн предприе доста размествания в състава след тежката загуба с 0:4 от Брага и отпадането на осминафиналите в Лига Европа. Преди почивката Фради имаше инициативата и поведе в 15-ата минута с красиво попадение на Франко Ковачевич.

Кишварда стоеше по-добре на терена през второто полувреме. Денес Дибуш се прояви с няколко хубави намеси, но в 63-тата минута нямаше как да предотврати изравнителния гол, дело на Богдан Мелник. Украинският халф изстреля истински снаряд от границата на наказателното поле за крайното 1:1.

Равенството остави Ференцварош на три точки зад водача Дьор, който обаче е изиграл един мач повече. Кишварда е на 6-о място в таблицата.