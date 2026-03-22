  22 март 2026 | 12:00
Манол Георгиев: Продължаваме да се борим за спасението си

Вчера, Асеновец (Асеновград) надви вкъщи едноименния тим на Димитровград с 1:0 в битката на дъното. Срещата е от 25-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Ценни точки за Асеновец

Манол Георгиев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Постигнахме заслужен успех, тъй като смятам, че бяхме по-доминиращият отбор и повече търсихме победата. Голът падна трудно, чак в 65-ата минута, като преди това имаше много битка на терена. През първото полувреме имахме една много чиста голова ситуация, но гостите изчистиха от голлинията. Ние продължаваме да се борим и докато има математически шанс да останем в групата, ще го преследваме – не сме се предали. Днес момчетата играха с настроение и показаха добра игра. За съжаление пак ни липсваха важни основни футболисти, а на резервната скамейка на практика имахме само двама опитни играчи в лицето на Джунейт Яшар и Ерай Карадайъ. В следващите двубои трябва да опитаме да спечелим точки и при гостуванията, за да можем да се спасим“.

