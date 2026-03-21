"Армейците" започват с трима аржентинци срещу Добруджа

ЦСКА за първи път в историята ще започне с трима аржентинци в титулярния състав. Това ще се случи в предстоящото в неделя от 15:00 часа домакинство на Добруджа. Христо Янев ще заложи на защитниците Факундо Родригес и Анжело Мартино, както и нападателя Леандро Годой в стартовите си 11, пише "Тема Спорт".

Зимното попълнение Родригес ще запише дебют като титуляр с червената фланелка, след като в последните два мача с Локомотив София (2:0) и Лудогорец (0:3) се появи като резерва в заключителните секунди. 26-годишншят централен бранител пристига с високи очаквания, като е актуален шампион на Аржентина с Естудиантес, а само преди няколко месеца записа 180 минути в четвъртфиналите за Копа Либертадорес срещу бъдещия шампион Фламенго, решени след изпълнение на дузпи (б.а. – след разменени победи с 2:1 и 1:0 и без продължения). 190-сантиметровият Родригес е със силен ляв крак и ще замени Теодор Иванов в титулярния състав на ЦСКА. Той ще си партнира с Лумбард Делова, който в последните два сезона не успя да се сработи последователно с Лиъм Купър, Адриан Лапеня и Иванов.

Докато Анжело Мартино е един от най-постоянните футболисти на ЦСКА през пролетта и е константна величина отляво на отбраната, това не се отнася за сънародника му Годой. Голмайсторът на efbet Лига за миналия сезон е втори избор за върха на атаката от началото на годината и това не му понася. В неделя Христо Янев ще направи пореден опит да върне Годой към добрата му форма, като му даде титулярно място срещу Добруджа. До момента през пролетта Кошмара стартира само в два от 8-те мача и се разписа едва веднъж – за 1:0 над Ботев (Враца).

До момента 9 аржентинци са носили фланелката на ЦСКА, като никога досега не е имало трима футболисти от южноамериканската страна едновременно в Борисовата градина. Най-често срещаните колонии на "Армията" са били бразилци, французи, колумбийци, а в миналото – сърби. Последната любопитна група от една държава бе на триото норвежци Джонатан Линдсет, Тобиас Хайнц и Улаус Скаршем, с когото ЦСКА прави неуспешни опити да се раздели.

Двама играчи са непосредствено застрашени от наказание - Лумбард Делова и Мохамед Брахими, които имат по 4 жълти картона от началото на сезона и при следващо официално предупреждение ще изтърпят санкция от един мач. Капитанът Бруно Жордао и Джеймс Ето'о пък са били декорирани по 7 пъти. Когато те станат 9, следва лишаване от състезателни права за два двубоя. Очаква се и четиримата изброени футболисти да бъдат титуляри срещу Добруджа.