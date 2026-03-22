ЦСКА ще надига глава срещу Добруджа и Ясен Петров

ЦСКА и Добруджа се изправят един срещу друг в двубой от 27-мия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Васил Левски" е от 15:00 часа и ще бъде ръководен от Георги Гинчев.

Към момента "армейците" са четвърти в подреждането, а гостите заемат 12-ата позиция.



Отборът на Христо Янев ще опита да надигне глава, след като допусна тежка загуба с 0:3 от Лудогорец в Разград преди седмица. Задачата пред неговите футболисти изглежда на пръв поглед не толкова трудна, тъй като добричлии са най-слабият гост с едва две спечелени точки далеч от Добрич.

Тимът, воден от Ясен Петров, обаче не идва като обречен в столицата. Под негово ръководство Добруджа значително подобри представянето си и се измъкна от опасната зона в класирането. "Жълто-зелените" стартираха пролетния полусезон с три победи и едно равенство, но в последните си три срещи допуснаха две поражения.

Очаква се в състава на "червените" да настъпят известни промени. По всяка вероятност за първи път като титуляр ще започне Факундо Родригес, а сред 11-те може да се завърне още един аржентинец - Леандро Годой, който да заеме мястото на Йоанис Питас на върха на атаката.

Двама играчи на ЦСКА - Лумбард Делова и Мохамед Брахими, трябва да бъдат изключително внимателни, тъй като имат по 4 жълти картона и при следващо официално предупреждение ще изтърпят наказание от един мач.

В лагера на добричлии няма сериозни кадрови проблеми и Ясен Петров ще може да разчита на най-добрите си футболисти в търсене поне на точка днес.

