  Sportal.bg
  2. ЦСКА
  ЦСКА ще надига глава срещу Добруджа и Ясен Петров

  22 март 2026 | 07:45
ЦСКА и Добруджа се изправят един срещу друг в двубой от 27-мия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Васил Левски" е от 15:00 часа и ще бъде ръководен от Георги Гинчев.

Към момента "армейците" са четвърти в подреждането, а гостите заемат 12-ата позиция.

Отборът на Христо Янев ще опита да надигне глава, след като допусна тежка загуба с 0:3 от Лудогорец в Разград преди седмица. Задачата пред неговите футболисти изглежда на пръв поглед не толкова трудна, тъй като добричлии са най-слабият гост с едва две спечелени точки далеч от Добрич.

Тимът, воден от Ясен Петров, обаче не идва като обречен в столицата. Под негово ръководство Добруджа значително подобри представянето си и се измъкна от опасната зона в класирането. "Жълто-зелените" стартираха пролетния полусезон с три победи и едно равенство, но в последните си три срещи допуснаха две поражения. 

Ясен Петров: На този етап сме стигнали дотук, трябва да направим следващата крачка
Очаква се в състава на "червените" да настъпят известни промени. По всяка вероятност за първи път като титуляр ще започне Факундо Родригес, а сред 11-те може да се завърне още един аржентинец - Леандро Годой, който да заеме мястото на Йоанис Питас на върха на атаката.

"Армейците" започват с трима аржентинци срещу Добруджа
Двама играчи на ЦСКА - Лумбард Делова и Мохамед Брахими, трябва да бъдат изключително внимателни, тъй като имат по 4 жълти картона и при следващо официално предупреждение ще изтърпят наказание от един мач.

В лагера на добричлии няма сериозни кадрови проблеми и Ясен Петров ще може да разчита на най-добрите си футболисти в търсене поне на точка днес.

ЦСКА - Добруджа

Начало: 15:00 часа
Съдия: Георги Гинчев
Стадион: "Васил Левски", София

Панков титуляр при драматична победа на Красава

Дармщат пропусна да свали Шалке от върха

Чиликов: Във футбола трябва и късмет, предстоят ни най-трудните мачове

Фарке пренебрегна Груев, а Лийдс пропусна да се отдалечи от опасната зона

Краковия най-после спечели, Минчев влезе в края

Рейнджърс не прости на Митов и Абърдийн

Монтана и Берое се изправят в битка за оцеляване в efbet Лига

Левски лети към целта след мълниеносни 25 минути  

Мадридското дерби е гаранция за зрелище

ЛеБрон Джеймс счупи легендарен рекорд

Оспорвани битки белязаха първото издание на "Elite Fighting Arena"

