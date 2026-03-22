Орела: Няма да е лесно да се спасим, но не е невъзможно

ПФК Монтана приема Берое в мач от 27-ия кръг на efbet Лига, който ще се състои утре, 22-ри март, от 12:30 часа на стадион „Огоста“.

Двубоят противопоставя последния на предпоследния във временното класиране, като при победа монтанчани ще изравнят по точки своя опонент.

„Сините“ бяха поети от четвърти различен наставник този сезон, след като във вторник Атанас Атанасов беше представен като нови старши треньор. Атанасов ще води за четвърти път Монтана в своята кариера, като за последно това се случи през сезон 2020/21.

Той може да разчита на всички играчи на тима, тъй като няма контузени или наказани футболисти и днес определи групата от 20 състезатели.

„Заредени и мотивирани излизаме за мач, който за нас е на всяка цена, както всеки един предстоящ. Във всеки мач ще се мъчим да постигнем добър резултат. Вече колко ще успеем и колко не, е отделен въпрос. Но като нагласа, като мотивация на футболистите, мисля, че всичко е наред.“, заяви специалистът в навечерието на срещата.

Монтана потегли доста зле през пролетта и удължи серията си без успех с още 7 мача.

„Мисля, че играчите са добре настроени, за да могат да излязат от тази дупка, в която са предвид негативната серия. В крайна сметка всичко си зависи от нас. Не случайно казах при представянето си, че имаме реални шансове. Да, няма да е лесно, но не е невъзможно. С повече характер, с повече труд трябва да се случат нещата. Затова сме се събрали – те като играчи и ние като треньорски щаб. Трябва да гледаме в една посока и да гоним едната цел – запазване на мястото в efbet Лига“, добави още Атанас Атанасов.

По-рано през кампанията Монтана и Берое завършиха наравно 1:1 в Стара Загора.