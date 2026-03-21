Tест за шампионските амбиции - Левски приема непредсказуемия Черно море
Орела обяви групата за Берое - Каската се завръща, Ачемпонг, Балде и Витиньо са аут

Орела обяви групата за Берое - Каската се завръща, Ачемпонг, Балде и Витиньо са аут

Новият старши треньор на Монтана Атанас Атанасов обяви групата за домакинската среща с Берое в неделя. В нея се завръщат левият бек Соломон Джеймс и юношата на монтанци Владислав Цеков - Каската. Двубоят пропуска поради контузия халфът Важебах Сакор. Извън 20-те останаха още защитникът Кристофър Ачемпонг и нападателите Витиньо, Ибрахима Мухаммад и Умаро Балде. След направената реновация теренът на стадион "Огоста" вече е в много по-добро състояние.

Групата на Монтана за мача с Берое:

вратари: Васил Симеонов, Марсио Роса;

защитници: Костадин Илиев, Димитър Буров, Соломон Джеймс, Ивайло Марков, Давид Кармона, Жоржинзо Суаред, Албин Линер;

полузащитници и нападатели: Александър Тодоров, Антон Тунгаров, Радослав Славчев, Томас Азеведо, Ангелос Цингарас, Владислав Цеков, Петър Атанасов, Филип Ежике, Иван Коконов, Борис Димитров, Петър Андреев.

