Монтана и Берое се изправят в битка за оцеляване в efbet Лига

Монтана и Берое се изправят един срещу друг в мач от 27-ия кръг на efbet Лига. Двубоят ще започне в 12:30 часа на стадион "Огоста", а главен съдия ще бъде Георги Кабаков, който ще ръководи този важен сблъсък между два отбора, борещи се за оцеляване в елита на българския футбол.

Двата тима се намират в дъното на класирането, като битката за оцеляван става все по-напрегната. Монтана заема последното 16-о място с 16 точки след 26 изиграни мача. При голова разлика 14:41. Берое е с една позиция по-напред - на 15-а позиция с 19 пункта от същия брой срещи и голова разлика 17:39. Само три точки делят двата отбора, което прави предстоящия сблъсък изключително важен в борбата за оцеляване.

Монтана преминава през изключително труден период, записвайки четири загуби и едно равенство в последните си пет мача. В последния кръг "сините" допуснаха поражение с 0:1 от Черно море във Варна.

Берое също не показва никак добра форма с три загуби и две равенства в последните си пет срещи, като в последната битка отстъпи с 0:1 от Левски.

Трябва да отбележим, че в дните преди този двубой от Монтана върнаха Атанас Атанасов, който замени гръцкия треньор Акис Вавалис. Това е пето завръщане за Орела на "Огоста".

