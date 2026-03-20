Светлин Станчев: Трябва да ги бием

Утре, едноименния тим на Аксаково приема Ботев (Нови пазар). Срещата е от 22-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Движим се добре от началото на полусезона. Най-логичното е да го затвърждаваме с всеки следващ двубой. Предстои ни да срещнем опитен и борбен противник. Познаваме се отлично. Подготвяме се максимално сериозно за тежък мач. Нужно е да изиграем 90 минути пределно мобилизирано и да търсим успеха от първия до последния съдийски сигнал. Показали сме, че го можем. Просто трябва да го направим пак“, коментира пред Sportal.bg Светлин Станчев, спортен директор на Аксаково.