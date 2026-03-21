Следете на живо със Sportal.bg: Завръщането на UFC в Лондон

Победа за Мовсар Евлоев или Лирон Мърфи може да им осигури шанс за титлата в UFC.

Двамата бойци в категория перо ще оглавят тазгодишната пролетна гала на най-елитната ММА верига в света в "O2 Arena" в Лондон, Англия. Евлоев (19-0) все още не е усещал вкуса на поражението в професионалната си кариера, като има девет поредни победи в UFC. Мърфи (17-0-1) също е непобеден в професионалната си кариера и има статистика 9-0-1 в своите 10 мача в UFC.

В основния подгряващ двубой един срещу друг се изправят Люк Райли и Майкхъл Асуел в битка, която също ще бъде в категория перо. Ето кои са останалите срещи от основната бойна карта, която започва в 20:00 часа българско време. Медията ни ще отразява ММА дуелите в реално време.

Майкъл Пейдж срещу Сам Патерсън

Иво Браниевски срещу Остин Лейн

Роман Долидзе срещу Крисчън Лирой Дънкан

Дани Силва срещу Къртис Кембъл