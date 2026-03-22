Люк Райли запази перфектната си статистика с успех на UFC Лондон

Люк Райли записа 14-ти успех 14 професионални ММА срещи. Това се случи в основния подгряващ двубой на бойната гала UFC Лондон. Спортистът от Ливърпул надделя над Майк Асуел с единодушно съдийско решение след три рунда битка в октагона.

Срещата се разви предимно с размяна на удари в стойка, като Райли пласираше по-значимите попадения рунд след рунд. След края на двубоя Райли изглеждаше по-скоро сдържан, отколкото ентусиазиран, въпреки втората си победа в UFC.

„Той е корав, издръжлив, главата му е като бетонен блок. За представянето си давам оценка 5 от 10, ако не и по-малко. Аз съм перфекционист, а ме уцелиха твърде много пъти. Все пак победих. Сега хората ще се целят в мен. Знам, че много бойци в категория до 66 кг ще искат да се бият с мен“, добави той.

Макар технически Асуел да пласираше повече удари, Райли нанасяше повече щети със своите комбинации. Това не беше категоричният завършек, който той търсеше, но Райли очевидно свърши повече работа през трите рунда, за да спечели със съдийско решение.

Като част от същия отбор, от който е и звездата на UFC Пади Пимблет, Райли вече привличаше сериозно внимание преди втория си мач в организацията. И макар да не постигна зрелищна победа, той взе успеха и ще се стреми да се представи по-добре следващия път.