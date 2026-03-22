Мовсар Евлоев поиска шампионски мач след победа над Лeрон Мърфи в Лондон

Мовсар Евлоев настоява за шанс да се бие за титлата, след като постигна победа с неединодушно съдийско решение в главния двубой на UFC в Лондон.

За непобедения руснак вечерта не беше лека, като през първата половина на двубоя си с Лeрон Мърфи, той се концентрира основно върху играта в стойка. След като обаче започна да прилага и борбата си, Евлоев успя да нанесе повече щети и да натрупа време на контрол, което се оказа достатъчно, за да си осигури победата в съдийските карти. Крайният резултат беше 48-46, 48-46 и 47-47, като в четвъртия рунд на Евлоев беше отнета точка за втори неумишлен непозволен ритник от негова страна

„Казах ви, че съм по-добър страйкър от него... шегувам се“, заяви Евлоев с усмивка след победата си. „С моя главен треньор Майк се подготвихме за атаки със смяна на нивата... Мисля, че ударите ми са тежки, мога да нараня съперник, дори и да не го довърша. Но погледнете лицето му, той е наранен. Показах, че не е задължително да използвам борбата си, за да печеля. Александър Волкановски спомена името ми много пъти, приемам предизвикателството му. Нека се бием. UFC, няма извинения да не ми дадете мач за титлата“, добави той.

Макар и видимо разочарован от резултата, Мърфи не потърси извинения и дори подкрепи Евлоев за следващ претендент за титлата.

„Съжалявам, фенове в Лондон“, каза Мърфи. „Съжалявам, че ви разочаровах тази вечер. Дадох всичко от себе си, но очевидно не беше достатъчно. Уверете се, че Мовсар Евлоев ще получи мач за титлата. Този човек го заслужава. Той е следващият наред. Бедрото ми изпука в третия рунд. Без извинения. Ще се върна. Имам работа за вършене, ще се върна“, завърши той.

Въпреки няколкото оспорвани рунда, агресията на Евлоев и постоянното му налагане на темпото очевидно натежаха при съдиите. Бившият състезател по класическа борба вкара в обращение повалянията си едва в третия рунд, но в крайна сметка си заслужи победата и сега очаква решението на UFC дали ще получи следващия шанс срещу шампиона в категория перо Александър Волкановски.