Иво Бараниевски нокаутира Остин Лейн за едва 28 секунди на UFC Лондон

Иво Бараниевски се нуждаеше от само 28 секунди, за да се справи с Остин Лейн с брутален нокаут по време на галавечерта UFC Лондон в събота.

Полякът прегази Лейн по светкавичен начин. Краят настъпи, след като бившият шампион на родината си по джудо пласира мощен овърхенд, последван от перфектно премерено ляво кроше, което изпрати Лейн в нокдаун на пода. Реферът се намеси незабавно, за да предпази Лейн от по-нататъшни щети, като спря двубоя само 28 секунди след началото на първия рунд.

„Много харесвам първия рунд“, заяви Бараниевски, след като подобри статистиката си в UFC на 2-0. „Готов съм за 15 минути. И сега бях готов за 15 минути, но ако уцеля с някой удар, приключвам в първия рунд. Исках да ви покажа нещо от моята граплинг основа, от моята джудо основа... но нокаутът си е нокаут. Много съм щастлив.“

В осемте си професионални двубоя досега Бараниевски все още не е стигал до втори рунд, като има осем поредни победи в първия – две чрез събмишън и шест с нокаут.

Шансовете на Лейн да продължи мача след първия рунд бяха минимални, особено предвид начина, по който Бараниевски го преследваше, нанасяше тежки удари и не остави никакво съмнение, че е талант, който си струва да се следи в бъдеще.