Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
Журналист твърди, че Джошуа и Фюри са уредили битката

  • 17 март 2026 | 02:27
  • 82
  • 0
Британските боксьори Тайсън Фюри и Антъни Джошуа са постигнали споразумение за битка, според журналиста на talkSPORT Гарет Дейвис. Според него страните вече са сe договорили за срещата.

„Битката между Фюри и Джошуа е подписана. Всичко е договорено зад кулисите. Имам надежден източник. Това са хора с големи пари. Битката ще бъде показана по Netflix. Те се движат към нея- и двамата искат битката. Случва се“, написа Дейвис.

36-годишният Джошуа се състезава професионално от 2013 г. Той има 29 победи, 26 от които с нокаут, и четири загуби. В началото на януари чичото на боксьора обяви, че роднината му е сложил край на кариерата си. 37-годишният Фюри има 34 победи (24 с нокаут), две загуби и едно равенство. Следващият опонент на британеца е 36-годишният руски боксьор Арсланбек Махмудов.

Следвай ни:

Виж всички

