Дилиън Уайт не е обсъждан вариант за битка с Антъни Джошуа

Matchroom Boxing охлади всякакви разговори за евентуален мач между Антъни Джошуа и Дилиън Уайт по-късно тази година.

Спекулациите се засилиха, след като Джошуа публикува снимки от завръщането си към тренировки заедно с Олександър Усик и треньора Игор Голуб. Звездата в тежка категория не се е боксирал, откакто нокаутира Джейк Пол в шестия рунд в Маями, Флорида, през декември. След това Джошуа планираше да се завърне на ринга през пролетта, но трагедия промени всичко, докато беше на почивка в Нигерия в седмиците след победата. Джошуа участва в тежка автомобилна катастрофа, при която двама от най-близките му приятели — Латиф Айоделе и Сина Гами — загинаха. Самият той се размина само с леки физически наранявания.

Промоутърът му Еди Хърн разкри пред BoxingScene миналия месец, че Matchroom планира лятно завръщане за Джошуа, след като боксьорът се върне към пълноценни тренировки. Сега, когато това вече е факт, започнаха и слуховете кой може да бъде следващият му съперник.

Името на Дилиън Уайт набра скорост в последните седмици. Джошуа и Уайт имат история помежду си — първо се срещнаха при аматьорите, а след това направиха зрелищен мач за британската титла в тежка категория през 2015 година. Джошуа нокаутира брутално Уайт, преди да спре и Чарлс Мартин за пояса на IBF. Двамата трябваше да се бият и през 2023 година, но Уайт даде положителна проба за забранени вещества в подготовката и беше заменен от Роберт Хелениус, когото Джошуа нокаутира тежко в седмия рунд.

Уайт не се е бил, откакто беше спрян още в първия рунд от изгряващия талант Моузес Итаума през август, а и има въпроси колко още му е останало в спорта. Има и въпросителни около това как трагедията в Нигерия се е отразила на Джошуа. Въпреки слуховете за мач между двамата, Франк Смит от Matchroom омаловажи подобен сценарий.

„Не мисля. Не вярвам, че Уайт ще е следващият“, каза Смит пред BoxingScene. „В бокса всичко може да се случи, но не мисля така.“

Смит добави, че в момента фокусът на Matchroom е върху това да преценят кога Джошуа ще бъде в достатъчно добро физическо и психическо състояние, за да се върне на ринга:

„Ключовото е да го поставим в ситуация, в която наистина да знаем кога е готов, вместо да избираме дата, преди да сме сигурни в това. Това е основният ни фокус в момента.“

Така че вероятно ли е Джошуа да се върне това лято?

„Би било чудесно да го върнем на ринга през лятото, но сега той отново е в пълноценни тренировки и именно така ще се подготви за завръщането си“, каза Смит. „Разбира се, поддържал е форма, но това е много различно от това, което прави сега. Той трябва да бъде напълно готов, подготвен и в правилното състояние, така че се надяваме скоро да има новини по темата.“