Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
Милан без Леао срещу Торино

  • 21 март 2026 | 05:03
  • 369
  • 0
Рафаел Леао отпадна в последния момент от състава на Милан за мача срещу Торино от 30-ия кръг на Серия "А", насрочен за тази събота, оставяйки треньора Масимилиано Алегри с проблем за решаване в атака.

Според италианската преса, португалският национал е почувствал болка в адуктора по време на тренировка в петък – контузия, която вече е предизвиквала притеснения в Миланело през последните седмици. Това отсъствие представлява значителна пречка за "росонерите" в борбата за запазване на второто място в първенството и може да се разпростре и върху участието му в националния отбор на Португалия.

Леао беше един от 26-те играчи, повикани от Роберто Мартинес за контролите с Мексико и САЩ, но тази контузия поставя под въпрос неговата наличност да представлява "отбора на щитовете" в последния подготвителен лагер преди Световното първенство през 2026 г. Това не би било първото отсъствие за Португалия за тези мачове, тъй като Родриго Мора вече е извън състава поради контузия.

През следващите часове Рафаел Леао ще премине прегледи, за да се определи реалната степен на контузията и времето за възстановяване.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Интер разкарва трансферен провал през лятото

  • 21 март 2026 | 05:27
  • 425
  • 0
Предлагат Диого Коща на Ювентус

  • 21 март 2026 | 04:27
  • 452
  • 0
Рууни за Неймар: Никога не съм го смятал за топ играч

  • 21 март 2026 | 03:59
  • 682
  • 1
Конте: Гледаме тези пред нас, но не даваме празни обещания

  • 21 март 2026 | 02:55
  • 483
  • 0
Ираола: Точка срещу Манчестър Юнайтед винаги е добър резултат

  • 21 март 2026 | 02:31
  • 632
  • 0
Карик: Не разбирам как реферът отсъди едната дузпа, а другата - не

  • 21 март 2026 | 01:56
  • 1723
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев попари Славия с късен гол

  • 20 март 2026 | 19:20
  • 32151
  • 87
Магучих към българските фенове чрез Sportal.bg: Не бъдете тъжни, този рекорд беше на върха 37 години

  • 20 март 2026 | 19:13
  • 23269
  • 46
Манчестър Юнайтед пак загуби точки срещу Борнемут в ново зрелище

  • 20 март 2026 | 23:59
  • 15843
  • 66
Бербатов движи с пистолет из София (видео)

  • 20 март 2026 | 18:10
  • 36956
  • 112
ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

  • 20 март 2026 | 14:06
  • 66683
  • 257
Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

  • 20 март 2026 | 15:14
  • 33816
  • 28