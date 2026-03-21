Милан без Леао срещу Торино

Рафаел Леао отпадна в последния момент от състава на Милан за мача срещу Торино от 30-ия кръг на Серия "А", насрочен за тази събота, оставяйки треньора Масимилиано Алегри с проблем за решаване в атака.

Според италианската преса, португалският национал е почувствал болка в адуктора по време на тренировка в петък – контузия, която вече е предизвиквала притеснения в Миланело през последните седмици. Това отсъствие представлява значителна пречка за "росонерите" в борбата за запазване на второто място в първенството и може да се разпростре и върху участието му в националния отбор на Португалия.

Леао беше един от 26-те играчи, повикани от Роберто Мартинес за контролите с Мексико и САЩ, но тази контузия поставя под въпрос неговата наличност да представлява "отбора на щитовете" в последния подготвителен лагер преди Световното първенство през 2026 г. Това не би било първото отсъствие за Португалия за тези мачове, тъй като Родриго Мора вече е извън състава поради контузия.

През следващите часове Рафаел Леао ще премине прегледи, за да се определи реалната степен на контузията и времето за възстановяване.

