Тодор Манев: Очаквам борба

Утре едноименния тим на Димитровград играе в Асеновград срещу местния Асеновец. Срещата е от 25-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Победата в последния ни мач свали от напрежението и внесе настроение. Предстои обаче директен сблъсък за спасение от изпадане. Много бързо трябва да се настроим за предстоящото изключително тежко гостуване. Няма нищо сигурно, разбира се, но ако постигнем добър резултат в Асеновград, ще бъде една идея по-спокойно. На терена и от точно тези два отбора очаквам да видим голяма борба. Дано да се получи добър резултат за нас“, коментира пред Sportal.bg Тодор Манев, треньор на димитровградчани.