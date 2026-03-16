Тодор Манев за победата над Загорец

В Димитровград, едноименния тим взе важни три точки с 3:1 над Загорец (Нова Загора). Срещата е от 24-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Тодор Манев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

Ценен успех за Димитровград

„Вкараха ни гол изненадващо. Радвам се, че момчетата обърнаха резултата още до почивката. Сбориха се, но нашите мачове ще са такива. Ще се играят на борба, на характер. В хубав момент, в края на първото полувреме, успяхме да обърнем. Аз им казах, че трябваше да отговорим на случилото се в предходния мач. Изиграхме един приличен сблъсък с Марица Пловдив, след което направихме кошмарен двубой със Спартак. Тежи, онзи резултат тежи, няма какво да се лъжем“.