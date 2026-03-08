Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Димитровград 1947
  3. Спартак (Пловдив) разби Димитровград

Спартак (Пловдив) разби Димитровград

  • 8 март 2026 | 17:13
  • 548
  • 0
Спартак (Пловдив) разби Димитровград

Спартак (Пловдив) разгроми у дома едноименния тим на Димитровград със 7:2. Срещата е от 23-ия кръг на Югоизточната Трета лига. С четири гола се отчете Тодор Тодоров. Селекцията на Димитър Иванов започна вихрено и след около четвърт час имаше категорична преднина. Точни бяха Халибрям Кърмаджъ, Тодоров и отново Кърмаджъ. Тодоров се разписа за втори път в 35-ата минута. В 41-ата Николай Христов реализира за 4:1. В средата на второто полувреме, Тодоров вкара красив гол със задна ножица. Той заби четвъртото си попадение – 6:1 в 72-ата минута. Влезлият като резерва Кристиан Орманов вкара втория гол за гостите. В последните секунди Пламен Цончев стреля, топката се удари в Орманов, излъга вратаря и спря за седми път в мрежата на Димитровград.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

  • 8 март 2026 | 17:11
  • 22094
  • 33
ЦСКА 1:0 Локо (София)

ЦСКА 1:0 Локо (София)

  • 8 март 2026 | 17:44
  • 14392
  • 23
Дубълът на Черно море бие в Добрич

Дубълът на Черно море бие в Добрич

  • 8 март 2026 | 16:32
  • 627
  • 0
Иван Редовски към Пламен Крумов: Нека всеки да гледа в двора си

Иван Редовски към Пламен Крумов: Нека всеки да гледа в двора си

  • 8 март 2026 | 15:59
  • 1157
  • 0
Фратрия честити празника на жените с тост - чай или пенливо вино

Фратрия честити празника на жените с тост - чай или пенливо вино

  • 8 март 2026 | 15:56
  • 929
  • 7
Урибе: Берое е жив, дано и на нас ни позволят да вкараме гол след фал

Урибе: Берое е жив, дано и на нас ни позволят да вкараме гол след фал

  • 8 март 2026 | 15:02
  • 1313
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1:0 Локо (София)

ЦСКА 1:0 Локо (София)

  • 8 март 2026 | 17:44
  • 14392
  • 23
ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

  • 8 март 2026 | 17:11
  • 22094
  • 33
Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

  • 8 март 2026 | 14:40
  • 26547
  • 50
Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

  • 8 март 2026 | 11:20
  • 30829
  • 77
Хърватският стрелец утре при Левски

Хърватският стрелец утре при Левски

  • 8 март 2026 | 10:58
  • 29843
  • 33
Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

  • 8 март 2026 | 03:24
  • 54055
  • 67