Спартак (Пловдив) разби Димитровград

Спартак (Пловдив) разгроми у дома едноименния тим на Димитровград със 7:2. Срещата е от 23-ия кръг на Югоизточната Трета лига. С четири гола се отчете Тодор Тодоров. Селекцията на Димитър Иванов започна вихрено и след около четвърт час имаше категорична преднина. Точни бяха Халибрям Кърмаджъ, Тодоров и отново Кърмаджъ. Тодоров се разписа за втори път в 35-ата минута. В 41-ата Николай Христов реализира за 4:1. В средата на второто полувреме, Тодоров вкара красив гол със задна ножица. Той заби четвъртото си попадение – 6:1 в 72-ата минута. Влезлият като резерва Кристиан Орманов вкара втория гол за гостите. В последните секунди Пламен Цончев стреля, топката се удари в Орманов, излъга вратаря и спря за седми път в мрежата на Димитровград.