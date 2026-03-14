Ценен успех за Димитровград

В Димитровград, едноименния тим взе важни три точки с 3:1 над Загорец (Нова Загора). Срещата е от 24-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Домакините бяха по-дейни, повече атакуваха и търсеха гола. Севдалин Юлиянов обаче разтресе мрежата им след пас за Емилиян Зотев в 19-ата минута. Селекцията на Тодор Манев достигна до обрат в заключителните минути на първото полувреме. Първо Валентин Сливов се възползва от неразбирателство в защитата на съперника и изравни в 39-ата минута. В 45-ата пък Даниел Йовчев вкара отблизо след пас от ляво на Генади Желев за 2:1. Четвърт час преди края на мача, Мартин Стоилов си вкара автогол с глава – 3:1.