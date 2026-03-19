Рафиня беше избран за №1 в реваншите в ШЛ

Звездата на Барселона Рафиня беше определен от УЕФА за Играч на кръга в Шампионската лига след изиграването на всички реванши от 1/8-финалите на турнира.

Крилото беше във вихъра си при погрома на каталунците със 7:2 над Нюкасъл, като се отчете с по два гола и две асистенции. След бразилеца се наредиха Винисиус Жуниор от Реал Мадрид (два гола срещу Манчестър Сити), Тринкао от Спортинг (Лисабон) (две асистенции срещу Бодьо/Глимт) и Доминик Собослай от Ливърпул (един гол срещу Галатасарай). Рафиня стана третият играч на Барса, който получава седмичната награда в ШЛ през този сезон след Маркъс Рашфорд в първия кръг на основната фаза и Фермин Лопес в третия ѝ кръг.

От УЕФА също така разкриха Отбора на седмицата в турнира. Атаката е оформена именно от Рафиня, Тринкао и Винисиус, а в средата на терена компания на Собослай правят Деклан Райс от Арсенал и Чави Симонс от Тотнъм. В защита пък присъстват Йосип Станишич от Байерн (Мюнхен), Ибрахима Конате от Ливърпул и бранителите на Спортинг Гонсало Инасио и Максимилиано Араухо, а на вратата е Матвей Сафонов от Пари Сен Жермен.

