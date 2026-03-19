Рафиня след 7:2: Това беше сложен мач

Рафиня, който беше избран за Играч на мача при победата на Барселона със 7:2 над Нюкасъл в реванша от осминафиналите в Шампионската лига, заяви, че всички в каталунския гранд са очаквали двубоят да бъде труден. Бразилецът вкара два гола и подаде за други два.

„Това беше сложен мач срещу отбор, за който знаехме, че ще бъде физически труден противник. Те са силни, впечатляващо силни. Наясно бях какви са още от периода ми във Висшата лига - особено на „Сейнт Джеймс Парк“, така че си помислих, че е много добре, че сме домакини“, коментира футболистът на Барселона, цитиран от БТА.

„Знаех, че второто полувреме беше много по-добро за нас“, каза още Рафиня, а попитан защо Ламин Ямал изпълни дузпата в края на първото полувреме, той отговори: „Вижте, вратарите винаги са добре подготвени в днешно време и няма значение кой изпълнява дузпата. Но по време на мача добивате представа, че става въпрос за увереност, а Ламин ми каза, че е нетърпелив да я изпълни. Когато видите увереността му, му вярвате и се получи добре!“

Нападателят на Барселона Роберт Левандовски, който подобно на Рафиня отбеляза два гола, също изрази задоволството си след класирането на четвъртфиналите в Шампионската лига.

„Много съм щастлив и много горд, както за себе си, така и за отбора. Допуснахме някои грешки – в защита беше малко прекалено лесно за Нюкасъл да вкарат гол. Но, ако вкараш седем попадения, можеш да бъдеш много щастлив“, добави Левандовски пред TNT Sports.