Флик след головия рецитал: Второто полувреме беше много по-добро

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик не скри задоволството си след гръмката победа със 7:2 над Нюкасъл в реанша от осминафиналите на Шампионската лига.

„Луд мач. През първото полувреме не показахме най-добрата си игра, но през второто действахме много по-добре и контролирахме топката. Третият гол ни даде възможност да се върнем напълно в мача“, заяви Флик.

„През първата част имахме твърде много дълги подавания в атака и губехме топката често, а съперникът ни е много бърз и контраатакува опасно. Поговорихме си, че през второто полувреме трябва да контролираме повече топката и започнахме да играем по-добре, използвайки нисък блок“, добави германският специалист.

„Ще видим какво е състоянието на Ерик Гарсия и Жоан Гарсия. Контузиите не са много сериозни, но ще трябва да изчакаме“, завърши Флик.

Снимки: Gettyimages