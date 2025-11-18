Популярни
  2. Унгария
  Доминик Собослай за световната квалификация срещу Ейре: Изминаха два дни, но все още ми е трудно да приема случилото се

Доминик Собослай за световната квалификация срещу Ейре: Изминаха два дни, но все още ми е трудно да приема случилото се

  • 18 ное 2025 | 14:21
  • 585
  • 1
Доминик Собослай за световната квалификация срещу Ейре: Изминаха два дни, но все още ми е трудно да приема случилото се

Музеят на Мадам Тюсо в Будапеща стана домакин на специално събитие: восъчната фигура на Доминик Собослай беше представена във вторник, с което капитанът на унгарския национален отбор по футбол се присъедини към местната колекция на емблематичния паноптикум, представящ най-известните личности в света. Коментаторът на M4 Sport, Хайду Б. Ищван, разпита полузащитника на Ливърпул за последните дни, както и за тайните зад създаването на реалистичната восъчна скулптура.

"Изминаха два дни, но все още ми е трудно да приема случилото се. Но за съжаление, трябва да живеем с това и да продължим напред. Сигурно има причина това винаги да ни се случва. Но дори и в най-трудните моменти се опитваме да намерим позитивното, че имахме шанс докрай и вярвахме, че можем да участваме в плейофите. Продължаваме напред и се фокусираме върху следващите задачи", заяви Доминик Собослай, след което изясни ситуацията и говори за оспорваното от мнозина празнуване на гол. Както е известно, празнуването на 25-годишния футболист получи голям отзвук в международната преса, като някои смятаха, че той провокира ирландските играчи по време на празнуването на втория унгарски гол.

"Това беше просто шега между мен и моите съотборници, по-специално с Андраш Шефер, Барнабаш Варга и Петер Сапанош. Наистина беше просто вътрешна шега. Поемам пълна отговорност за това и бих казал, ако беше насочено към ирландците".

Капитанът на националния отбор може да бъде видян в спортната зала на музея, облечен с фланелката с номер десет на националния отбор, с ръка на сърцето, където е поставен до такива величия като Ференц Пушкаш, Лионел Меси или Кристиано Роналдо. По време на разговора той разкри, че е имал избор между две опции, но за него не е имало съмнение, че ще избере фланелката на националния отбор.

„Много се радвам, че мога да бъда сред такива хора. Опитвам се всеки път да вдигам летвата по-високо за себе си, за да не остана на нивото, на което съм сега“.

