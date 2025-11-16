Героят на Ейре през сълзи: Не мога да повярвам, едва ли ще имам по-хубава нощ в живота си!

Трой Парът се превърна в герой за Ейре при победата с 3:2 при гостуването на Унгария в световните квалификации. “Детелините” изоставаха на два пъти в резултата на двубоя в Будапеща, но хеттрик на нападателя на АЗ Алкмаар осигури паметния успех и класирането на отбора за баражите.

"Наистина съм изключително емоционален. Това са сълзи от радост. Ах, каква вечер, каква нощ. Ето защо обичаме футбола. Такива неща могат да се случат. Обичам мястото, където съм роден, така че това означава всичко за мен. Семейството ми е тук. Това е първият път, когато плача от години, наистина. Просто не мога да повярвам. Всички плачат. От такива моменти се правят мечтите, но тази вечер не мисля, че някога ще имам по-добра нощ в живота си", заяви 23-годишният Парът пред медиите след края на двубоя в унгарската столица.

Ейре направи чудото и изхвърли Унгария

Вторият му гол дойде в 80-ата минута, а победното попадение беше реализирано от него в шестата минута на допълнителното време. Равният резултат класираше Унгария в плейофите за участие на Мондиал 2026 в Северна Америка. Ирландците не са играли на световни финали от 2002 година.

Трой Парът се разписа и на два пъти при успеха с 2:0 срещу Португалия по-рано през този седмица.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages