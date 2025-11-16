Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ейре
  3. Героят на Ейре през сълзи: Не мога да повярвам, едва ли ще имам по-хубава нощ в живота си!

Героят на Ейре през сълзи: Не мога да повярвам, едва ли ще имам по-хубава нощ в живота си!

  • 16 ное 2025 | 21:25
  • 592
  • 0
Героят на Ейре през сълзи: Не мога да повярвам, едва ли ще имам по-хубава нощ в живота си!

Трой Парът се превърна в герой за Ейре при победата с 3:2 при гостуването на Унгария в световните квалификации. “Детелините” изоставаха на два пъти в резултата на двубоя в Будапеща, но хеттрик на нападателя на АЗ Алкмаар осигури паметния успех и класирането на отбора за баражите. 

"Наистина съм изключително емоционален. Това са сълзи от радост. Ах, каква вечер, каква нощ. Ето защо обичаме футбола. Такива неща могат да се случат. Обичам мястото, където съм роден, така че това означава всичко за мен. Семейството ми е тук. Това е първият път, когато плача от години, наистина. Просто не мога да повярвам. Всички плачат. От такива моменти се правят мечтите, но тази вечер не мисля, че някога ще имам по-добра нощ в живота си", заяви 23-годишният Парът пред медиите след края на двубоя в унгарската столица.

Ейре направи чудото и изхвърли Унгария
Ейре направи чудото и изхвърли Унгария

Вторият му гол дойде в 80-ата минута, а победното попадение беше реализирано от него в шестата минута на допълнителното време. Равният резултат класираше Унгария в плейофите за участие на Мондиал 2026 в Северна Америка. Ирландците не са играли на световни финали от 2002 година.

Трой Парът се разписа и на два пъти при успеха с 2:0 срещу Португалия по-рано през този седмица.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Сърбите осъществиха пълен обрат след почивката за първи успех под ръководството на новия селекционер

Сърбите осъществиха пълен обрат след почивката за първи успех под ръководството на новия селекционер

  • 16 ное 2025 | 21:20
  • 883
  • 0
Щастливият Кристиано Роналдо: Напред, Португалия!

Щастливият Кристиано Роналдо: Напред, Португалия!

  • 16 ное 2025 | 21:18
  • 596
  • 1
Украйна отива на плейофите след късна драма срещу Исландия

Украйна отива на плейофите след късна драма срещу Исландия

  • 16 ное 2025 | 20:59
  • 3024
  • 6
Играят се късните мачове от световните квалификации, нулево равенство в Дебрецен

Играят се късните мачове от световните квалификации, нулево равенство в Дебрецен

  • 16 ное 2025 | 21:45
  • 17352
  • 28
Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

  • 16 ное 2025 | 20:52
  • 9075
  • 13
Резервите на Франция приключиха квалификациите с успех в Баку

Резервите на Франция приключиха квалификациите с успех в Баку

  • 16 ное 2025 | 20:51
  • 8009
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Италия 0:0 Норвегия, на домакините им трябва победа с девет гола

Италия 0:0 Норвегия, на домакините им трябва победа с девет гола

  • 16 ное 2025 | 21:41
  • 1971
  • 4
Играят се късните мачове от световните квалификации, нулево равенство в Дебрецен

Играят се късните мачове от световните квалификации, нулево равенство в Дебрецен

  • 16 ное 2025 | 21:45
  • 17352
  • 28
Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

  • 16 ное 2025 | 20:52
  • 9075
  • 13
Резервите на Франция приключиха квалификациите с успех в Баку

Резервите на Франция приключиха квалификациите с успех в Баку

  • 16 ное 2025 | 20:51
  • 8009
  • 12
Паднаха 16 гола

Паднаха 16 гола

  • 16 ное 2025 | 16:25
  • 28559
  • 13
Балкан пречупи Черно море Тича след страхотна битка до последно в Ботевград

Балкан пречупи Черно море Тича след страхотна битка до последно в Ботевград

  • 16 ное 2025 | 14:52
  • 13137
  • 8