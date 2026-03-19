Нико Ковач обеща, че Борусия (Дортмунд) няма да си прави експерименти до края на сезона

Тимът на Борусия (Дортмунд) няма да експериментира до края на сезона, въпреки че отборът е комфортно в Топ 4 на Бундеслигата и вече отпадна от Шампионската лига и Купата на Германия. Това заяви треньорът на тима Нико Ковач.
Борусия е на второ място в класирането, като е на 9 точки зад лидера Байерн, а до края на първенството остават осем кръга. В събота отборът ще приеме Хамбургер ШФ у дома.
"Не виждам място за експерименти. Все още нищо не е сигурно. Предстоят ни още осем мача – трудни срещи срещу преки съперници. Ако искаме да опитаме нещо ново, ще имаме време за това през предсезонната подготовка", каза Ковач на пресконференцията си.
„Филипо Мане е в заключителната фаза на индивидуалната си подготовка. Емре Джан претърпя операция. В останалата част всички са в добра форма и се чувстват добре. Инасио, Алберт и Кабар бяха в Англия. Поздравления за победата! Утре ще се върнат при нас. Даниел Свенсон тренира днес с отбора без никакви проблеми. Той е готов", допълни хърватинът.
Борусия (Дортмунд) е най-добрият тим във втората половина на сезона като точки и треньорът иска да се запази тази тенденция. Вече е потвърдено, че Юлиан Брант, Салих Йозджан и Никлас Зюле ще напуснат клуба през юни, но треньорът няма да се лиши от тях по-рано.
