Нико Ковач обеща, че Борусия (Дортмунд) няма да си прави експерименти до края на сезона

Тимът на Борусия (Дортмунд) няма да експериментира до края на сезона, въпреки че отборът е комфортно в Топ 4 на Бундеслигата и вече отпадна от Шампионската лига и Купата на Германия. Това заяви треньорът на тима Нико Ковач.

Борусия е на второ място в класирането, като е на 9 точки зад лидера Байерн, а до края на първенството остават осем кръга. В събота отборът ще приеме Хамбургер ШФ у дома.

Niko Kovac:



"Filippo Mane is in the final stages of his individual training. Emre had his surgery. Otherwise, everyone is fit and well. Inacio, Albert and Kabar were in England. Congratulations on the win! They’ll be back with us tomorrow."#BVB pic.twitter.com/DvIAc4LrJH — BVB Newsblog (@bvbnewsblog) March 19, 2026

"Не виждам място за експерименти. Все още нищо не е сигурно. Предстоят ни още осем мача – трудни срещи срещу преки съперници. Ако искаме да опитаме нещо ново, ще имаме време за това през предсезонната подготовка", каза Ковач на пресконференцията си.

„Филипо Мане е в заключителната фаза на индивидуалната си подготовка. Емре Джан претърпя операция. В останалата част всички са в добра форма и се чувстват добре. Инасио, Алберт и Кабар бяха в Англия. Поздравления за победата! Утре ще се върнат при нас. Даниел Свенсон тренира днес с отбора без никакви проблеми. Той е готов", допълни хърватинът.

Борусия (Дортмунд) е най-добрият тим във втората половина на сезона като точки и треньорът иска да се запази тази тенденция. Вече е потвърдено, че Юлиан Брант, Салих Йозджан и Никлас Зюле ще напуснат клуба през юни, но треньорът няма да се лиши от тях по-рано.

Снимки: Imago