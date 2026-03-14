ЦСКА отново не успя да се опълчи на Лудогорец в Разград - на живо с отзивите след 3:0
  • 14 март 2026 | 18:48
  • 1704
  • 0
Борусия скъси дистанцията от Байерн след успех над Аугсбург

Борусия (Дортмунд) спечели без проблем с 2:0 на “Сигнал Идуна Парк” над Аугсбург в двубой от 26-ия кръг на Бундеслигата. Този успех, съчетан с равенството между Байер (Леверкузен) и Байерн (Мюнхен), помогна на “жълто-черните” все пак да намлят дистанцията от лидера на девет точки.

Борусия поведе още с първия си изстрел в срещата. В 13-ата минута Свенсон изведе добре Байер, който потърси подаване в наказателното поле. Получи се рикошет, след което топката стигна до Адейеми, който засече от границата на вратарското поле, давайки преднина на домакините.

В 23-ата минута Рибейро имаше чудесна възможност да изравни, след като добре овладя в наказателното поле и стреля силно, но над вратата.

Байер можеше да удвои след половин час игра, но ударът му срещна напречната греда. Три минути след това “жълто-черните организираха страхотна атака. Байер и Забитцер последователно отиграха технично с пета, след което Адейеми стреля от границата на наказателното поле, но топката отново срещна напречната греда.

Малко по-късно и Джоуб Белингам нанесе страхотен удар от далечна дистанция, но Дамен се намеси прекрасно и изби.

В 44-ата минута Байер пропусна поредната добра възможност за домакините, след като отблизо стреля с глава над вратата.

В 59-ата минута 18-годишният Лука Реджани засече с глава центриране от корнер на Риерсон и отбеляза първия си гол в Бундеслигата, с което удвои преднината на Борусия.

До края Адейеми и Гираси пропуснаха да направят победата на Борусия по-изразителна.

Снимки: Imago

Байерн оцеля и с намален състав в люто дерби с Леверкузен, белязано от съдийските решения

