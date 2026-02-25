Популярни
Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Спортист на годината 2025".
  Георги Павлов пред Sportal.bg: Божидар може да е световна звезда в леката атлетика

Георги Павлов пред Sportal.bg: Божидар може да е световна звезда в леката атлетика

  • 25 фев 2026 | 18:05
  • 186
  • 0

Председателят на Българска федерация по лека атлетика Георги Павлов сподели, че Божидар Саръбоюков е изключителна ценност не само на България, ами и че може да се превърне в новата световна звезда на леката атлетика.

Павлов говори пред Sportal.bg преди началото на церемонията "Спортист номер 1 на България" за 2025 година:

Aз първо искам да благодаря на организаторите, защото това са едни събития, които, първо, са много важни за атлетите, после са много важни за всички спортисти и за цялата спортна общност.

Това е една традиция от много години и много се радвам, че се намират хора и спонсори, които да го организират на все по-високо ниво. Каквото и да има нужда да бъде, и с добавянето на успехите, които имаме в спорта — това е много важно уважение към труда на всички атлети и спортисти.

Като го говоря, имам предвид всички спортисти. Нагласата ми е да стане много хубава церемония, да спечелят най-добрите. Има доста хора, които заслужават да бъдат първи, но и първи, и втори — самото попадане в десетката на спортистите в България е много голямо постижение и един голям успех за всички спортисти.

Божидар Саръбоюков е един уникален спортист, атлет. Той е част от едно много силно поколение, което има българската атлетика в момента. И се радвам, че всички сме обединени. Заедно, подкрепяме се — не само ръководство, спортисти, треньори, клубове. И това е идеята — да вървим напред.

Божидар направи един феноменален сезон. Дай Боже след 20 дни Световното в Полша да завърши така, с едно достойно представяне за него. Самото участие е голямо постижение за нашите атлети там.

Много е трудно — атлетиката е един от най-конкурентните спортове в света. Така че самото участие на атлет там е голям успех за нас като федерация, като атлетическа общност. А вече за Божидар — каквото и да направи, важно е да е здрав.

Бъдещето е пред него, той е само на 21 години, така че молим се да е здрав. Това, което прави и в този сезон, и в миналия, и в последните години... Аз не обичам да давам прогнози — кой какво ще направи. Който е здрав, може да направи много неща. Той не е бъдещето само на българския спорт, а и с тези резултати се очертава и като една световна звезда в световната атлетика. Защото това са уникални постижения, които прави.

Рецептата за успеха е много работа. Рецептата за успеха е най-вече в клубовете. Клубовете, които отглеждат тези деца като Божидар. Защото, за да се появи Божидар, той е започнал да тренира на 6 години и основният труд е на президента на клуба, на треньора, на общината, в която е израснал.

И чак на много по-късен етап се появяват федерацията и държавата, защото най-важното е това, което е свършено, когато е бил млад. Сега вече е лесно — всички се лепим, всички му помагаме. И дай Боже да има повече такива клубове, да има повече треньори и хора, които обичат атлетиката, за да се раждат такива звезди като него", завърши Павлов пред Sportal.bg.

