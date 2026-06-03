Неста застана начело на отбор от Серия "Б"

Бившият защитник на Милан и националния отбор на Италия Алесандро Неста беше официално назначен за старши треньор на тима от Серия "Б" Авелино. Новината беше потвърдена от президента на клуба Анджело Д'Агостино, който възлага на легендарния бранител задачата да изведе отбора до челните позиции в класирането.

50-годишният специалист заменя на поста Давиде Балардини, под чието ръководство Авелино завърши на осмо място в Серия "Б", след като той пое тима през февруари.

За последно Неста беше начело на Монца, но напусна след труден сезон, който завърши с изпадане от Серия "А". Въпреки този неуспех, президентът на Авелино изрази увереност, че треньорът ще успее да се докаже отново.

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„Избрахме Неста след поредица от оценки, които включваха и други треньори. Всички вярваме, че това ще бъде неговата година, а също и годината на Авелино. Той има значимо минало като играч и малко по-скромно като треньор, но вярвам, че най-доброто тепърва предстои и се надявам да покаже стойността си в Авелино. Искаме да постигнем нови успехи, а той ще трябва да бъде архитектът на това. Открих в него скромност и спокойствие, подобно на Балардини. С времето ще го опознаем по-добре", коментира Анджело Д'Агостино.

Предишният треньорски опит на Неста включва престои в Маями ФК, Перуджа, Фрозиноне и Реджана, освен периода му в Монца.

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Снимки: Imago