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  3. Племенникът на Кристиано Роналдо подписа с Витория (Гимараеш)

Племенникът на Кристиано Роналдо подписа с Витория (Гимараеш)

  • 3 юни 2026 | 05:41
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Племенникът на Кристиано Роналдо подписа с Витория (Гимараеш)

Диниш Перейра, племенник на петкратния носител на „Златната топка“ Кристиано Роналдо, подписа първия си професионален договор.

„На 16 години подписваш първия си професионален договор. Това беше твоята мечта и аз вървях до теб на всяка стъпка. Имаше сълзи, жертви, падения и победи. Никой не може да ни отнеме този път. Сега бъдещето е твое. Лети напред и продължавай да се бориш смело, както винаги. Невероятно се гордея с теб, сине“, написа сестрата на Роналдо - Катя Авейро, в социалните мрежи.

16-годишният Перейра ще се присъедини към академията на Витория (Гимараеш) и ще играе за отбора до 17 години. Младият португалец се изявява на позицията нападател.

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